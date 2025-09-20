Alquila un alojamiento en Tailandia por 3 euros la noche: no esperaba menos al ver cómo era realmente
"No estoy muy seguro de lo que voy a hacer, pero tenía que hacerlo".
Nacho Barrueco es uno de los creadores de contenido de viajes más populares de TikTok (@nachobarrueco_). Esta vez ha aterrizado en Tailandia y se ha visto obligado a probar una experiencia de la que no estaba muy seguro: alquilar un alojamiento por 3 euros la noche, uno de los más baratos que ha visto nunca.
"Yo no sé si estoy muy seguro sobre lo que voy a hacer ahora mismo, pero lo tenía que hacer 100%. Perdona, papá, pero voy a dormir en el alojamiento más barato del mundo, me ha costado tres euros en Airbnb", ha expresado al principio del vídeo, antes de llegar al edificio donde se encontraba su alojamiento. Alquilando directamente allí, según ha contado, costaba 25-50 céntimos.
Le recibió un joven tailandés muy simpático en un lugar cuyas características cuadran con lo que le ha costado el alojamiento. La mayor parte de la 'casa' estaba en ruinas, pero adaptada para que al menos Nacho pasara una noche allí. Lo primero que se encontró es el patio con un sofá hundido y rodeado de bolsas de basura.
"Qué peligro", expresó Barrueco, que tuvo que salir por unas escaleras metálicas hasta el primer piso. Pero no unas que estuvieran ancladas al edificio, sino con unas escaleras de tijera.
"Bueno, bueno, bueno, qué maravilla. Habitación privada, mosquitera, ventilador, mucha esencia. Lo que pasa es que hay muchos agujeros, como pise aquí fuerte, me voy para el otro barrio", describía. Y no mentía, pues había un cartel en el suelo que avisaba del peligro y que no se debía mantener pisando esa zona bajo ningún término.
"Los agujeros, tapados con celo rosa, y en una notita que me han dejado... ¡Vaya!", expresaba antes de revelar lo que ponía en la nota: "Nacho Barrueco, gracias por quedarte aquí".
El 'establecimiento' también disponía de gimnasio y una cocina al aire libre. Luego ha enseñado otra habitación que para él, sin duda, "es la habitación más barata de toda Tailandia, que es un sofá en mitad de la calle". "Ya hemos hecho suficientes locuras por hoy, creo yo", ha rematado.