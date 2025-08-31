Alquilan un apartamento de Portugal en Airbnb "con vistas al mar" y al abrir la persiana, sorpresa

Durante las vacaciones muchas personas se van de viaje y su elección para pasar las noches es alquilar un apartamento entre los viajantes, eligiendo como opción la plataforma Airbnb o directamente una habitación de hotel. Es en estos en los en muchos momentos se viven experiencias digna de ser grabadas y publicadas para compartir situaciones cómicas o de indignación.

No ha sido el caso contrario el de la usuaria de TikTok @jossyjasmin2002 que, junto con varios acompañantes, alquilaron un apartamento a través de esta aplicación en el Algarve, la región más meridional de Portugal. Según Joseline, la descripción del apartamento prometía "vistas al mar".

Para los que no tienen el mar cerca—y para los que sí también realmente— tener vistas al mar es todo un lujo—y, además, de forma literal, porque normalmente los propietarios se aprovechan de ello y aumentan considerablemente los precios. Salieron rápidamente a la terraza a comprobarlas y al abrir la persiana, sorpresa total.

"Me estafaron🤣", expresaba Joseline completamente estupefacta. Las verdaderas vistas, tal y como ha enseñado en el vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visitas y más de 1.300 'me gusta' en apenas 24 horas, son a las de una obra. Justo delante tenían los tractores y otras maquinarias de obra.

Pero no se lo han tomado a mal, porque la primera reacción ha sido la de partirse de risa de inmediato, cumpliendo con aquello de "mejor reír que llorar". Las reacciones no han decepcionado, pues decenas de usuarios han plasmado el sarcasmo como nunca: "¡Qué culpa tienen ellos de que el mar se haya secado!".

"Por lo menos tiene la arena", han ironizado. El usuario Juanito Loves ha compartido también una anécdota similar: "Me pasó una vez, vistas al mar, abrimos la cortina y delante estaba el supermercado Mar". "Cuidado con el tsunami... Pero de polvo😂😂", replicaba otra usuaria.