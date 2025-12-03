Paloma del Río revela la pregunta que le hizo a un jefe que le tocó los pechos: pasó de querer quedarse a solas con ella a no hacerlo más

La experiodista deportiva de RTVE y una de las grandes comunicadoras especializadas en los Juegos Olímpicos, Paloma del Río, fue la protagonista del programa de la La 2 En Primicia, en el que repasó diferentes momentos tanto de su carrera profesional como aspectos más ligados a su vida personal.

Durante el espacio contó el acoso que sufrió cuando era ella becaria y un jefe aprovecharon un momento que se quedaron a solas para tocarle los pechos sin ningún permiso.

"Había muchos mensajes velados, gritos machistas de por qué has estudiado periodismo trabajando en una clínica. Se dieron algunos casos de meterte mano directamente, uno de ellos uno que quería quedarse a solas conmigo yo siendo becaria. En una de esas veces pasó por detrás de mí, me puso las manos en los pechos y yo me di la vuelta y le dije que si le gustaría que esto se lo hicieran a su hija", relató Del Río.

Tal y como añadió, ese jefe "se quedó colorado, se marchó" e ironizó diciendo "qué casualidad, de querer quedarse a solas conmigo ya no quería hacerlo nunca más".

Su influencia en el colectivo LGTBI

Entre otras cosas, Del Río fue preguntada por la portada en la que se le incluyó como una de las 50 personas del colectivo LGTBI más influyentes en una lista que elaboró la revista La otra crónica de El Mundo en el año 2015. En la imagen de esa portada aparecía como la segunda y era la única chica, algo que ella misma destacó.

"¿Qué significa esta portada para ti?", le preguntaron a la periodista, que se definió como la voz de RTVE en los Juegos Olímpicos. "Es una manera bonita de decir 'soy lesbiana', no tengo ningún problema y tengo esta manera de sentir, no me avergüenzo de ello", comenzó diciendo la comunicadora.

Del Río añadió que con su salida y aparición en el periódico puede "ayudar a alguien en un pueblo remoto a decir que Paloma también lo es, siente así y es del colectivo".

"Si le ayuda, tiene valor y fuerza, bienvenido sea y yo no tengo ningún problema. Es más, desde entonces siempre estoy intentando ayudar y echando cables cada vez que me llaman", añadió la periodista.