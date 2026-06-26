Pastora Soler es impoluta al hablar así de la ausencia de España en Eurovisión: "Esto es música y debería ser lo primero"

La cantante Pastora Soler ha estado este jueves en El Perro Andaluz, el nuevo programa de TVE que presenta Manú Sánchez los jueves. Junto a la artista sevillana también ha visitado este espacio Xavier Sardà.

Durante la entrevista que le hicieron a la que fuera representante de España en el festival de Eurovisión en el año 2012, quedando en décima posición con la canción Quédate conmigo, le han preguntado, precisamente, por la ausencia de España en la edición de este año.

El pasado mes de diciembre, RTVE anunció que abandonaba Eurovisión y que no iba a participar. La decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de permitir la presencia de Israel en la edición del concurso, que se celebró en Viena y que acabó la búlgara Dara ganando el Micrófono de cristal, fue la que motivó a que España abandonara por primera vez en su historia el famoso certamen musical. No lo hizo sola, ya que Países Bajos, Irlanda y Eslovenia también dieron un paso al lado.

"¿Qué te parece el no ir a Eurovisión por lo que estaba pasando con el genocidio de Gaza y el conflicto de Israel?", le ha preguntado directamente Sánchez a Soler.

La artista andaluza ha sido sincera: "Cuando salió la noticia me preguntaron mucho los medios de comunicación. En mi año cuando había que mandar el vídeo con lo que íbamos a hacer, el vestido y demás nos dijeron que luego no se podía cambiar nada porque la UER decía que no sé qué....".

"Es decir, se meten tanto en todo que parece mentira que no haya una norma, que tendría que ser la primera, que diga que no tienen que participar los países que están en conflicto bélico. Esto es música y debería ser lo primero", ha rematado afirmando.

Sánchez, muy en su estilo, ha concluido interpretando sus palabras: "Está bien que se metan en el vídeo y en el vestido, pero no estaría mal una norma que dijera que asesinar niños está mal".