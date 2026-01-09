Patricia Conde: "Tengo muy buena puntería. Si el Ejército me llama, estoy lista"

Patricia Conde (Valladolid, 1979) se enfrenta a El Desafío de Antena 3, que arranca este viernes en prime time. La humorista y presentadora será una de las famosas que buscará hacerse con la victoria en un programa que ya va por la sexta edición.

Su paso por el formato le ha servido para descubrir que tiene "muy buena puntería". Y es que en El Desafío una de las pruebas es el tiro con arco. "No sé si me puede servir para el día a día, pero en caso de que el ejército me llamase para algo podría ir al frente tranquilamente", asegura en declaraciones a El HuffPost.

Sobre si ve posible su llamada a filas, la presentadora vallisoletana no descarta nada. "No me gusta mucho hablar de estas cosas porque no es mi profesión, pero bueno, todo es posible. Quien nos iba a decir hace 100 años que las mujeres podríamos hacer tantas cosas", asegura Patricia Conde.

"Hacer todo bien es imposible"

Aprovechando el título del programa de Antena 3, en El HuffPost preguntamos a la presentadora vallisoletana por su "mayor desafío" para 2026. "Seguir con vida", afirma entre risas.

"Vivo tan al día... por la mañana me levanto y digo 'qué guay, otro día más lleno de oportunidades. Y no lo he leído en ninguna de esas tazas motivacionales", asegura Patricia Conde, que se ha mostrado muy ilusionada ante este nuevo reto televisivo.

En clave personal, la humorista destaca la conciliación como su asignatura pendiente para los próximos meses: "Quiero seguir compaginando mi trabajo, con mis cosas de madre, de amiga, de hija, de hermana... seguir conciliando todo de tal manera que pueda disfrutar de todo".

Sin embargo, es consciente de que llegar a todo es muy complicado. "Hacerlo todo bien es imposible, pero en 2026 me he propuesto todos los trabajos, viajes, proyectos, rodajes, etc., poder hacerlo con armonía, con buena cara, durmiendo ocho horas", apunta la concursante de El Desafío.

¿Quién es Patricia Conde?

Patricia Conde es una presentadora, actriz y humorista española conocida por su estilo fresco, irónico y cercano. Nacida en Valladolid, saltó a la fama como copresentadora del programa Sé lo que hicisteis…, en laSexta, donde destacó por su carisma y su capacidad para combinar humor y elegancia.

A lo largo de su carrera ha trabajado en televisión, teatro y publicidad. A sus 46 años, entre sus trabajos más recientes está José Mota: No News en TVE, donde ha compartido plató con José Mota, Santiago Segura y Florentino Fernández.