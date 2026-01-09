Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Eva Soriano: "Mi mayor miedo es que me salga a deber en la declaración de la Renta"
La humorista confiesa que se lesionó durante la grabación de 'El Desafío'. 

Daniel Pueblas Lara
MADRID, ESPAÑA - 19 DE FEBRERO: Eva Soriano asiste al estreno en Madrid de "Políticamente Incorrectos" en MK2 Cine Paz el 19 de febrero de 2024 en Madrid, España. (Foto de Pablo Cuadra/Getty Images)
Pablo Cuadra

Eva Soriano (Reus, Tarragona, 1990) es una de las comunicadoras del momento. Humorista, presentadora y ahora, concursante de El Desafío, que este viernes llega a Antena 3 con su sexta edición

En una entrevista concedida a El HuffPost, Eva Soriano confiesa que su mayor desafío para 2026 es estar más pendiente de los suyos, concretamente de su madre, a la que quiere "llamar más". "La tengo un poco descuidada", lamenta la presentadora de Cuerpos especiales.

Otros de los desafíos que se plantea Eva Soriano para este año es "comer mejor", aunque cree que no va a alcanzarlo. "Hacer deporte... pues tampoco porque ya lo hago", asegura la humorista, que a sus 35 años ha descubierto que puede hacer cosas "que las daba por muertas".

"Se me reventó el isquio"

Sin embargo, el aspecto físico le jugó una mala pasada durante las grabaciones de El Desafío, pues sufrió una lesión en la pierna. "Me fui a abrir de piernas y se me reventó el isquio", cuenta la humorista, que en tono irónico dice que le pasó "por flipada".

"Básicamente el titular es 'me lo flipé', me creí mejor de lo que soy, y niños no: cuando creas que puedes hacer algo, piensa que no lo puedes hacer algo. Cuando te dicen 'lucha por tus sueños'... no si es abrirte de piernas sin haber calentado antes", bromea Eva Soriano en El HuffPost

Pese a su lesión, cree que tiene "más elasticidad de la que pensaba", pues es "algo que con la edad se va perdiendo". Preguntada por su mayor fortaleza fuera del programa de Antena 3, la humorista confiesa que puede estar "muchas horas sin dormir sin darme cuenta"

"De pronto yo pensaba que era una persona que necesitaba más horas de sueño y con el tiempo me he dado cuenta de que no, que yo con cuatro (horas) ya hago. Y así estoy", revela Eva Soriano, que concursa en El Desafío junto a otros famosos como María José Campanario, Willy Bárcenas o Patricia Conde.

