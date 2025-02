Paula Vázquez saca una conclusión tras lo de Karla Sofía Gascón: muchos pensarán eso, aunque no lo digan

La presentadora Paula Vázquez ha compartido la conclusión que ha sacado tras ver la polémica que rodea a la actriz Karla Sofía Gascón por sus polémicos tuits racistas.

La intérprete, que está nominada al Oscar a Mejor actriz por su papel en Emilia Pérez, ha decidido no ir a la gala de Los Goya para tratar de frenar la polémica y precisamente en al alfombra roja le han preguntado a Paula Vázquez por el asunto.

"No puedo opinar porque realmente no sé de qué hablan, me ha pillado con el Benidorm Fest y no me he enterado de nada. Cada uno debería poder opinar... pero como no tengo ni idea de qué iban los tuits no me parece justo opinar", ha empezado diciendo en declaraciones a El País.

"De cualquier manera, qué pena por el cine español. Este año que la teníamos a ella, además representando a las trans, a todo el colectivo LGTB, hubiera sido una muy buena oportunidad. Te deseamos muchísima suerte", ha dicho, en un mensaje directo a Karla Sofía Gascón.

Uno de los periodistas ha recordado a Paula Vázquez: "No le van a pagar Netflix los viajes ni esto, pero está nominada".

La presentadora no ha podido ocultar su cara de estupefacción al oír eso y ha exclamado: "Qué bien he hecho en borrar mi Twitter de los últimos años, ¿verdad? Eso es un local para ir a pegarse ya. Adiós, Elons Musk, ahora me van a vetar a mí".