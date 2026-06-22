Pedri reacciona a la foto que más juego ha dado del partido de España
El futbolista canario fue el protagonista tanto dentro como fuera del campo.
El futbolista de la selección española Pedri ha reaccionado a la comentada foto que le hizo Gavi una vez terminó el partido de este domingo entre España y Arabia Saudí, con clara victoria de La Roja al ganar 4-0 gracias al doblete de Oyarzábal y los goles de Lamine Yamal y de Hassan Tambakti en propia puerta.
Esa instantánea que le tomó su compañero del FC Barcelona y de la selección fue antes del partido, cuando los jugadores salieron a reconocer el campo con el chándal puesto y sin la equipación de calentamiento.
Las cámaras captaron cómo fue ese momento, ya que a Gavi se le vio escaneando con su móvil el código QR que salía en los marcadores del estadio y que permitía que, una vez registrado, el público pudiera hacer públicas sus fotos. Con ello, se conseguía que los asistentes al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta que subieran ahí sus fotos pudieran aparecer en los videomarcadores.
Gavi, que ayer dejó su puesto de titular para que entrara Álex Baena, hizo una foto a Pedri y la colgó en esa plataforma. Aunque al principio la instantánea no salió en los videomarcadores, sí que se registró y a la salida del estadio, una vez ya había concluido el partido, una periodista de Dazn se la enseñó, tal y como se puede ver en un vídeo publicado por la propia plataforma.
Pedri se acercó y al ver la imagen reaccionó entre risas con un "el Gavi, que es tonto", provocando las mismas carcajadas en los comunicadores. Por su parte, Gavi también reaccionó y con una sonrisa de oreja a oreja les dijo un "ya la he visto, ya la he visto" cuando le informaron de que sí había salido la foto.
España, tras esta victoria por 4-0, está prácticamente clasificada para los dieciseisavos de final y se jugará ante Uruguay el próximo viernes el primer puesto. Tanto la victoria como el empate, salvo que aquí haya una goleada de Cabo Verde por 5-0 o más, dejaría al equipo de Luis de la Fuente como líder del grupo.