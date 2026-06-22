Pedri reacciona a la foto que más juego ha dado del partido de España

El futbolista de la selección española Pedri ha reaccionado a la comentada foto que le hizo Gavi una vez terminó el partido de este domingo entre España y Arabia Saudí, con clara victoria de La Roja al ganar 4-0 gracias al doblete de Oyarzábal y los goles de Lamine Yamal y de Hassan Tambakti en propia puerta.

Esa instantánea que le tomó su compañero del FC Barcelona y de la selección fue antes del partido, cuando los jugadores salieron a reconocer el campo con el chándal puesto y sin la equipación de calentamiento.

Las cámaras captaron cómo fue ese momento, ya que a Gavi se le vio escaneando con su móvil el código QR que salía en los marcadores del estadio y que permitía que, una vez registrado, el público pudiera hacer públicas sus fotos. Con ello, se conseguía que los asistentes al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta que subieran ahí sus fotos pudieran aparecer en los videomarcadores.

Gavi, que ayer dejó su puesto de titular para que entrara Álex Baena, hizo una foto a Pedri y la colgó en esa plataforma. Aunque al principio la instantánea no salió en los videomarcadores, sí que se registró y a la salida del estadio, una vez ya había concluido el partido, una periodista de Dazn se la enseñó, tal y como se puede ver en un vídeo publicado por la propia plataforma.

Pedri se acercó y al ver la imagen reaccionó entre risas con un "el Gavi, que es tonto", provocando las mismas carcajadas en los comunicadores. Por su parte, Gavi también reaccionó y con una sonrisa de oreja a oreja les dijo un "ya la he visto, ya la he visto" cuando le informaron de que sí había salido la foto.

España, tras esta victoria por 4-0, está prácticamente clasificada para los dieciseisavos de final y se jugará ante Uruguay el próximo viernes el primer puesto. Tanto la victoria como el empate, salvo que aquí haya una goleada de Cabo Verde por 5-0 o más, dejaría al equipo de Luis de la Fuente como líder del grupo.