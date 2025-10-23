La Fiscalía investigará los fallos de las mamografías en Andalucía y pide un informe a la Junta

La Fiscalía de Andalucía ha emitido un decreto para abrir diligencias tras recibir diversas denuncias sobre los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama y ya ha reclamado a la Consejería de Sanidad de la Junta que le informe sobre estos hechos.

Según ha informado este jueves el Ministerio Público en un comunicado, también solicita a la administración sanitaria que le informe sobre las medidas adoptadas "para la reparación del daño de las víctimas y sobre la prevención de hechos futuros similares".

"Han abandonado a las mujeres"



Lina Gálvez, presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, Leire Pajín y Nicolás González Casares, miembros de la Comisión de Salud Pública, han denunciado en el pleno de Estrasburgo la gestión del Gobierno andaluz en el escándalo de los retrasos en los diagnósticos de cáncer de mama.

"Más de 2.000 mujeres andaluzas han sufrido demoras de hasta dos años en recibir sus resultados de cribado, lo que ha puesto en riesgo sus vidas, sus cuerpos y su salud", han destacado. Gálvez ha recordado que "el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer incide en la importancia del cribado y la salud preventiva en una enfermedad en la que un diagnóstico temprano salva vidas. Y eso es lo que se ha hurtado a las mujeres andaluzas: salvar sus vidas".

Gálvez ha acusado al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla de “haber abandonado a las mujeres y posteriormente haberlas culpado de atentar contra el prestigio del sistema andaluz de salud”. Asimismo, ha subrayado la falta de transparencia y de respeto hacia las víctimas y sus familias, denunciando que “han dado varias versiones, han borrado los nombres de los radiólogos en los registros y todavía no sabemos qué ha pasado”. “Las privatizaciones en sanidad cuestan vidas, también la suya, señor Moreno Bonilla”, ha sentenciado.