Pedro Ruiz no duda en tirar de ironía al escuchar a Rajoy en el juicio de la Kitchen: para ver en bucle

El presentador de televisión y cómico Pedro Ruiz ha hecho gala de sus dotes humorísticas para imitar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy tras escuchar sus declaraciones en el juicio de la Kitchen, al que ha acudido en calidad de testigo.

En un vídeo publicado en su perfil de TikTok (@pedroruizcespedes), ha tirado de ironía y, con la voz de Rajoy, ha pronunciado: "Pues, francamente, les atiendo desde mi despacho porque es más cómodo para todos. Pero cuando usted me dice, señoría, que M. Rajoy soy yo, pues no me reconozco".

Y ha dado sus razones, siempre cargado de sarcasmo. "Mire usted. M.R. pueden ser muchas cosas distintas. M.R. puede ser me repampinfla, me resbala, muchos ruidos, muchos rencores y muchos rumores. Y cuidado, M.R. también significa Margarita Robles... Y ahí lo dejo", ha ironizado.

"Cenaba en el Bar Cenas"

"Francamente, señoría, yo estaba totalmente al margen de esas cosas, así que cuando usted me pregunta si conozco a Bárcenas, le tengo que decir que no. Yo iba a cenar a un bar que estaba cerca de mi domicilio, que se llamaba Bar Cenas. Y yo iba y cenaba. Cenaba en el Bar Cenas. Eso es todo lo que sé", ha imitado.

No podía faltar la recreación de lo que Rajoy podría decir de Pedro Sánchez: "Hay otros presidentes que dicen que no conocen a uno que iba con él en el coche y lo llevaban detrás, iban todo el día juntos. Por lo tanto, pido igualdad, caramba, que los paisanos merecemos un respeto".

Marianadas, las (no) justas



Si por algo se conoce a Mariano Rajoy es por sus momentos cómicos, por describirlos de alguna manera. En la primera pregunta formulada por la abogada del PSOE, le preguntó por las anotaciones que han aparecido a lo largo de la causa, como Raj, M. Rajoy, el asturiano y el barbas: "¿Sabía usted que se referían a usted así?". Y Rajoy contestó: "Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos".