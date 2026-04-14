Donald Trump critica a León XIV y Pedro Ruiz se dirige al papa con una demoledora advertencia

Donald Trump no deja de ser el centro de atención y esta vez ha sido después de criticar al papa León XIV, a quien se ha dirigido a través de una publicación en Truth Social con varias acusaciones que han despertado las críticas de hasta la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

El presidente estadounidense ha dicho que León XIV es "débil con el crimen" y "terrible en política exterior". Además, le ha instado a que, como papa, "se ponga las pilas" usando el sentido común, dejando de "complacer a la izquierda radical". Por si fuera poco dejó claro que prefiere a Louis, hermano del papa, al ser "totalmente MAGA [Make America Great Again"].

Y León XIV respondió con una réplica implacable, asegurando que no tiene "miedo": "El evangelio es claro. La Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra". En un vuelo con destino Argelia defendió: "Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz".

"No le haga caso"

El cómico y presentador de televisión Pedro Ruiz ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok (@pedroruizcespedes) en el que ha querido enviarle un mensaje a León XIV en advertencia de Trump: "Santidad, me dirijo a usted, aunque no le conozco, porque a Donald Trump no quiero ni saludarle. No le haga caso porque cuanto peor hable de usted, mejor le viene".

"Porque la parroquia católica se agrupa y porque lo que dice ese muchacho llamado Trump tiene tan poca importancia que cada vez que abre la boca se desprestigia", ha defendido. Y ha añadido: "Yo no sé si el cielo existe, pero igual un día decide invadirlo con la foto o el montaje de IA que se hizo ayer. Cualquier cosa es posible".

"No le conteste, ya sabe usted que no pasa el tiempo, pasamos nosotros. Somos capaces un día de que Trump haga una película por IA de él mismo que tenga que ver con pasajes bíblicos El verbo mangar valdría para cambiar un título mítico de las películas religiosas. Trump podría hacer los diez mangamientos", ha expresado.