Pedro Ruiz habla de cómo es Felipe VI realmente tras haber tratado con él y haberle hecho una pregunta muy personal
"No hablo como monarca sino como persona". 

Pedro Ruiz y Felipe VIPedro Ruiz redes/ TVE

Pedro Ruiz ha mostrado una nueva faceta suya en redes sociales que siempre da mucho juego por lo que dice y por cómo lo dice. No hay tema de actualidad que escape a su radar y sus opiniones siempre son, por lo menos, escuchadas en las redes en las que la publica. 

Ahora, Ruiz ha concedido una entrevista a Paloma Barrientos para Vanitatis donde ha hablado de personajes de la historia con los que ha coincidido como el rey emérito Juan Carlos I, el actual rey Felipe VI y Julio Anguita, histórico dirigente de Izquierda Unida. 

A los 78 años, el televisivo ha sacado un libro y ha estrenado un nuevo espectáculo donde cuenta ancécdotas que ha ido atesorando en su vida y hay de todo, como cuando Jordi Pujol le dijo que su amor platónico era Carmen Sevilla. 

También le ha contado a Barrientos un episodio desconocido con Felipe VI, en respuesta a una pregunta de la periodista que decía: "Te han llamado varias veces por indicación del rey emérito y de Felipe VI. ¿Cuál era la razón?". 

"Yo le había enviado un disco al rey emérito y quiso agradecérmelo. Pepe Oneto hizo la gestión. Fue una conversación muy banal", ha señalado en un primer momento sobre Juan Carlos. 

Pero, para Felipe VI ha tenido otras palabras: "En cambio, con el rey actual —y no hablo como monarca sino como persona— me merece cierto crédito. Dicho de otra manera: es una persona a la que le compraría un coche usado". 

Ahí ha contado también qué le dijo el rey cuando le preguntó por el secuestro judicial de la revista El Jueves a raíz de una portada donde aparecía con Letizia en una postura sexual en el momento del famoso cheque bebé de 2.500 euros de Zapatero, quizá una de las preguntas más personales que se le pueden hacer al monarca ya que este fue un tema muy polémico en la época. 

"Y cuando le pregunté por qué había ordenado secuestrar la revista El Jueves me dijo (y no tengo por qué dudar de su palabra) que él no lo había pedido", ha señalado sobre el asunto. 

