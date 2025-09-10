Preguntan a Pedro Ruiz qué opina de lo que Reverte dijo de Pedro Sánchez: él deja caer esto sobre 'El Hormiguero'
"Estamos en una retrocracia".
Una semana después de producirse, la entrevista que Pablo Motos hizo en El Hormiguero al escritor Arturo Pérez-Reverte sigue inundando conversaciones y entrevistas. El último en pronunciarse sobre ella ha sido el presentador y actor Pedro Ruiz, a quien le han preguntado por el asunto en una entrevista en El Mundo.
Antes de entrar en materia, Ruiz ha deslizado una frase que dice más de lo que parece: "Lo vi aunque nunca he ido a El Hormiguero". Alguna vez, en sus redes sociales, el actor ha admitido que en muchas ocasiones la gente le ha preguntado por qué jamás ha ido al programa de Pablo Motos.
"Estos días he ido al cine, me he encontrado con muchas personas, lo digo de verdad, palabra de honor, y me han preguntado muchas veces que por qué no he ido nunca a El Hormiguero", señaló hace unos meses, cuando agregó: "No tengo respuesta. Bueno tengo respuesta, la mía. Tengo mi propia versión, pero no la voy a contar".
"En todo caso, lo que tendrían que hacer es preguntárselo a ellos. Yo creo que hay tres razones por las que puedo no ser invitado. Una: porque no les gusto, cosa que es lógica. Dos: porque no se atreven. Tres: porque no les dejan", explicó. Y luego dejó caer algo llamativo.
"No lo creo, porque son programas que presumen de libertad. Tengo mi versión, pero... ¿Tú qué opinas, Pepito?", le preguntó a un muñeco de Pepito Grillo que tiene en las manos.
"Ah, no está mal eso... quizá sea por algún motivo Salvador. Corta, corta, corta", deja caer. Se da la coincidencia de que el director de El Hormiguero se llama, precisamente Jorge Salvador.
En la entrevista en El Mundo, Ruiz se ha pronunciado sobre las palabras de Reverte, que afirmó que "Zapatero era tonto y se hizo malo. Sánchez era malo desde el principio y ha desarrollado estrategias de supervivencia".
"Pérez-Reverte es un tipo que piensa de una manera muy honda, propia. Siempre le escucho con atención. Pero yo no personalizaría. Esto se ha deteriorado muchísimo. Estamos en una retrocracia", ha afirmado Pedro Ruiz.