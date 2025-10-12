Pedro Sánchez felicita el 12 de octubre y a Pablo Iglesias le chirría un detalle que NO aparece

Los políticos de toda España —o casi toda— han dejado mensajes felicitando a los españoles el 12 octubre, día de la Fiesta Nacional. Este domingo cientos de miles de personas se echan a la calle en Madrid para ver el desfile, que siempre tiene su miga.

El vídeo que ha subido Pedro Sánchez ha llamado la atención al que fuera su vicepresidente, Pablo Iglesias, que se ha lanzado a analizarlo en su perfil de X dejando varios detalles curiosos.

"Orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural. Orgullo de España", dice Sánchez en el mensaje junto al vídeo, donde se puede ver la pluralidad del país.

Pero, lo que más le ha llamado la atención del vídeo a Iglesias es que no se ve ninguna bandera de España por ningún lado: "Ni una sola bandera española (ni monárquica ni republicana), ni una referencia a América Latina (siendo 12 de octubre) y ni una imagen de militares".

No ha sido lo único que ha llamado la atención de Pablo Iglesias, que ha añadido más elementos que le han parecido curiosos de estos 22 segundos con los que Sánchez ha felicitado el día de la Hispanidad.

Del Gernika a Lola Flores

Se ha percatado Iglesias de que "se sustituye plurinacionalidad por folclore (danzas 'regionales' e incluso Lola Flores) y paisajes 'diversos'. El Gernika aparece como referencia memorialista antifascista. Después muchos movimientos sociales: feminismo, ecologismo, LGTBI más allá de la transfobia dominante en el PSOE y movimiento de solidaridad con Palestina".

También ha remarcado la presencia de servicios públicos: "Los asesores del presidente intuyen bien que solo se puede enfrentar ideológicamente a la derecha con marcos que aluden a valores de izquierdas pero no entran ni al tema latinoamericano ni a la plurinacionalidad. Es mucho mejor esto que la reivindicación del chuletón o de los amigos cuarentones que no entienden el feminismo de Irene Montero".

Y ha añadido: "El PSOE sabe que su base electoral es progresista cuando no abiertamente de izquierdas pero sigue habiendo dos temas tabú: el carácter plurinacional del Estado y el problema de la relación con las naciones latinoamericanas".

Y cómo ve Iglesias al PSOE en los próximos meses: "Veremos un PSOE en camapaña con chaqueta de pana y muchas banderas arcoíris. Igual hasta su gente les cuela alguna bandera republicana en los mítines pero siguen lejos de poder enfrentar ideológicamente a una derecha que va con todo".

Por último ha afirmado: "Haberse unido al PP y VOX para favorecer las corridas de toros, la felicitación a una golpista como Corina Machado, los asteriscos en el decreto de embargo para poder seguir comerciando con Israel o el cierre de filas con la OTAN señalan debilidades que la derecha no tiene".

Y ha cerrado diciendo: "Hoy es el día de reivindicar la dignidad latinoamericana frente a la monarquía española, el día de reivindicar la República como proyecto de Estado de soberanías compartidas, de dejar a los militares en los cuarteles y de proponer que la fiesta plurinacional sea el 15-M. Y no solo por principios, sino también por pura estrategia de supervivencia frente a una derecha fascistizada que tiene clarísima su batalla cultural".