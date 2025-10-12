Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Gabriel Rufián tarda 10 minutos en poner el tuit más comentado del 12 de octubre: añade un palo sideral
Gabriel Rufián tarda 10 minutos en poner el tuit más comentado del 12 de octubre: añade un palo sideral

Un clásico de cada año con un añadido. 

Álvaro Palazón
Rufián y parte de su tuitEFE

Como cada año, Gabriel Rufián aprovecha la mañana del 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, para dejar un mensaje dirigido a todos los que celebran el descubrimiento de América, llevado a cabo por Cristóbal Colón en 1942. 

El diputado de ERC acostumbra a publicar un mensaje en X con las banderas de distintos países de América Latina y el comentario "invasión y genocidio". Junto a la enseña nacional pone "Descubrimiento" y este año ha añadido la bandera de Israel con un "defensa propia". 

Una publicación que ha tardado 10 minutos en dar que hablar y que ha puesto X patas arriba momentos antes del inicio de los fastos por el día de la Hispanidad, donde se dan cita todas las autoridades de España. 

A vueltas con la cabra

Pero Rufián ya era noticia antes del tuit. Hace unos días, con motivo del gasto que supuso para el Gobierno la repatriación de los españoles detenidos por Israel que iban en la flotilla, el diputado catalán se quejó de tener que pagar el desfile de la cabra de la Legión. 

"Señorías de Vox, ustedes van a denunciar por malversación a no sé quién por lo del otro día... Yo les digo algo: Si yo pago cada año el paseo de una cabra -¡de una cabra!- por las calles de Madrid para que ustedes aplaudan el 12 de octubre, ustedes van a pagar la repatriación de 50 compatriotas por el secuestro de Israel", dijo Rufián en el Congreso. 

Pero, por desgracia para muchos, este año tampoco habrá cabra. Al igual que ocurrió en 2024, no habrá cabra en el paseo de los legionarios por el Paseo de la Castellana de Madrid. El año pasado fue el turno de Killo, un borrego de seis años que pertenecía al Tercio Don Juan de Austria 3º de la Legión. Este año, será Baraka (buena suerte en árabe) el encargado de llevar las insignias de cabo primero. Se trata del rango de honor que suele portar la mascota de la Legión junto a un manto con el correspondiente emblema y un gorro legionario durante el desfile militar.

