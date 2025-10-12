Pon a prueba tu españolidad en el test de 'El Huff' con preguntas reales para obtener la nacionalidad

¡Feliz 12 de octubre, Día de la Hispanidad! Este domingo de celebración de la Fiesta Nacional te proponemos que pongas a prueba tus españolidad. No te vamos a preguntar si prefieres la tortilla con cebolla o sin o si siesta sí o no, sino que te planteamos 25 preguntas reales que se hacen en el examen oficial para obtener la nacionalidad española.

En esta prueba, llamada Examen de Conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), los extranjeros que quieren conseguirla deben acreditar sus conocimientos sobre la Constitución y sobre la cultura y sociedad de nuestro país. Asimismo, también tiene que presentar un diploma A2 de español.

Es el Instituto Cervantes el que cada año elabora un manual para que los aspirantes puedan preparar este examen, en el que se enfrentan a preguntas de cinco áreas: gobierno y participación ciudadana; derechos y deberes fundamentales; organización territorial de España (geografía física y política); cultura e historia de España y Sociedad Española.

Tras cada parte teórica, el aspirante puede encontrar preguntas relacionadas. En total, hay 300 y, de ellas se extraen 25 para conformar el examen oficial.

En El HuffPost hemos hecho una selección de 25 para que puedas retarte a ti mismo y hacerte una idea de cómo es uno de estos exámenes. ¿Aceptas nuestro trivial de españolidad?

Si no ves el test correctamente en tu dispositivo, puedes pinchar aquí para realizarlo.

Y si tienes curiosidad, aquí tienes el manual para preparar esta prueba de conocimientos, por si quieres echar un vistazo.