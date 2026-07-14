Un economista italiano le pone nombre a la situación de la Economía de España: "El modelo Sánchez evidentemente funciona"

El economista Mario Pomini, profesor de Economía de la Universidad de Padua, ha escrito un artículo en el diario italiano Il Fatto Quottidiano un texto en el que habla la situación de la Economía de España.

El título del mismo ya es toda una declaración de intenciones: "La economía española está en pleno auge, mientras que la italiana permanece estancada: el modelo de Sánchez evidentemente está funcionando".

Llega hablar incluso, probablemente parafraseando sin saberlo a Rodrigo Rato, del "milagro español" del que dice hay dos ingredientes clave: la innovación y la inmigración. "Esto es justo lo contrario de lo que ocurrió en Italia", remarca.

Empieza contando Pomini que, al igual que en España, en Italia tienen el chiste este típico de "van un francés, un alemán y un italiano" y que esto le vino a la mente "al pensar en lo que hace España hoy en día" al que define como un país "que ha reemplazado a las dos naciones más ilustres como referente".

Como muchos otros economistas, el italiano pone como uno de los motores del crecimiento de España la llegada de inmigrantes: "Mientras la nueva UE se centra en la represión, el presidente del Gobierno, Sánchez, se ha inclinado hacia la integración".

No al 5% en la OTAN

Explica también que España tiene la ventaja de que el 70% de estos inmigrantes proceden de Sudamérica por lo que tener el mismo idioma ayuda a la integración. Otro de los focos de este crecimiento, según el economista italiano, tiene que ver con el gasto militar en la OTAN ya que Sánchez se opuso a gastar el 5% del PIB en defensa —con reprimenda de Trump incluida— mientras que Italia sí ha aceptado.

"Sin la represión de los inmigrantes y el gasto militar, la economía española estaría en ruinas, según la retórica belicista y racista que solemos escuchar. En cambio, ha ocurrido lo contrario", señala.

En 2026 España crecerá un 2% mientras que Italia un 0,5%, cuatro veces menos: "Desde 2022, España ha crecido a una tasa acumulada del 16% e Italia del 6,6%, casi dos tercios menos".

Por último, sentencia que la innovación y la inmigración son los dos ingredientes del "milagro español": "¿Hasta cuándo los políticos de derecha, pero también muchos de izquierda, ignorarán las leyes básicas de la economía y nos harán menos ricos, e incluso más inhumanos, de lo que podríamos ser?".