Peldanyos tira de su estilo para desvelar si es cierto que montará un restaurante con Montoya 

El creador de contenido conocido en las redes sociales como Peldanyos ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok (@peldanyos), en el que a estas alturas acumula ya 3,3 millones de seguidores, en el que tira de su irónico estilo para contestar a los rumores que decían que iba a abrir un vídeo con Montoya.

El concursante del programa La isla de las tentaciones se ha convertido en un fenómeno internacional tras sus icónicas escenas quitándose la camiseta y corriendo por la playa tras ver a través de la pantalla la infidelidad en directo de su pareja, Anita.

"Fijaos si lo tenía callado, que hasta mi hermano me ha llamado para preguntarme si era verdad, o sea, que no se lo había contado ni a mi hermano, porque esta noticia efectivamente había salido a la luz contra mi voluntad", ha expresado con ironía al principio del vídeo, que ha acumulado más de medio millón de visitas (y subiendo).

"Teniendo en cuenta que la oferta gastronómica en Madrid de Smash Burgers es más bien reducida y en toda España en general... Como todos sabemos, es un producto que está en constante demanda y faltan locales: ¡Hay que abrir muchos locales de Smash Burgers!", ha expresado el influencer.

Se lo ha tomado bien y ha sido su forma de confirmar que no ocurrirá: "Gracias a Montoya por asociarse y embarcarse conmigo en este proyecto". Para estirar más el chicle en cuanto a sarcasmo, ha dejado varias frases que han gustado mucho en los comentarios: "El local tendrá luces de neón, smash, pero muy smash, en plan muy finita, con la carne muy madurada, mucho lotus...".

Para rematar, ha indicado que el nombre del restaurante va a ser "La Charca de Las Tentaciones. ¿Os gusta?". Algunos usuarios no han entendido bien si se trata de una broma o no, pero por el tono con el que ha hecho el vídeo, muchos tienen claro de que no abrirá ningún restaurante con el concursante del reality.