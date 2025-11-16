Listas negras que prohíben comprar entradas, denuncias e IA: así combate la FIFA el ciberacoso en el fútbol

Logotipo «Football Respect» de las eliminatorias europeas visto en un peto de jugador suplente durante el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Polonia y Países Bajos en el PGE Narodowy el 14 de noviembre de 2025 en Varsovia, Polonia.

Desde 1996, cada 16 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Tolerancia, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este día tan señalado, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), ha querido lanzar un contundente mensaje: el fútbol no será refugio para el odio.

El organismo independiente ha reafirmado su compromiso con el respeto y la inclusión, acompañado por cifras que muestran tanto la magnitud del problema como la dimensión de la respuesta. "El abuso no tiene cabida en nuestro deporte", asevera Gianni Infantino, presidente de la institución.

Estadios libres de abusones: se les prohibirá comprar entradas

Desde 2022, la FIFA ha desarrollado un servicio de protección en redes sociales cuyo objetivo es blindar a jugadores, árbitros, equipos y federaciones ante los crecientes episodios de ciberacoso. Y el impacto es ya cuantificable: más de 65.000 publicaciones ofensivas han sido denunciadas ante plataformas digitales para su revisión y posible eliminación; 30.000 de ellas solo en 2025, lo que evidencia una escalada de ataques que no se limita a días de partido ni a momentos de alta tensión.

Desde principios de este año, once personas han sido denunciadas ante fuerzas del orden de distintos países, incluyendo Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Polonia y Reino Unido. En al menos un caso, la gravedad del ataque obligó a elevar el expediente a Interpol. Las federaciones implicadas han sido informadas para que puedan tomar medidas a escala local.

Pero la FIFA quiere ir más allá y aquellos individuos identificados con conductas abusivas están siendo incluidos en listas negras, un mecanismo que impedirá que adquieran entradas para eventos o competiciones organizadas por la institución. Una consecuencia directa, real y tangible que marca una ruptura con la impunidad histórica del ciberacoso.

Tecnología, vigilancia y 5,9 millones de publicaciones analizadas

El servicio ha sido utilizado en las principales competiciones del año, entre ellas el primer Mundial de Clubes FIFA™ celebrado en Estados Unidos, donde 32 equipos y 72 nacionalidades convivieron en un escaparate global. Allí, el sistema vigiló 2.401 cuentas oficiales en cinco plataformas y analizó 5,9 millones de publicaciones.

El resultado fue la detección de 179.517 mensajes para revisión y 20.587 denunciados formalmente ante las empresas responsables. Un volumen que refleja, por un lado, la magnitud del acoso en redes, y por otro, la capacidad de la tecnología para contenerlo antes de que llegue a sus destinatarios.

"La FIFA está adoptando medidas firmes con tal de proteger a jugadores, entrenadores, equipos y árbitros de los graves daños que genera el ciberacoso", señala Infantino, quien subraya que la combinación de inteligencia artificial y supervisión humana es clave para frenar el fenómeno.

El servicio no solo elimina y denuncia contenido ofensivo, sino que filtra y bloquea mensajes abusivos antes de que lleguen a las personas afectadas, un aspecto crucial para reducir el impacto psicológico inmediato. Además, recopila datos que permitirán mejorar las estrategias disciplinarias y aumentar la protección a largo plazo.

El objetivo final no es solo limpiar los muros digitales del fútbol y silenciar el odio, sino evitar que la discriminación se normalice imponiendo sanciones a quienes la llevan a cabo. "El fútbol debe ser un espacio seguro e inclusivo: en el terreno de juego, en las gradas y en las redes sociales", insistie Infantino.