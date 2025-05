Peldanyos: "Pido perdón por todas las hamburguesas que he comido de manera masificada y sobreexplotada"

No hay nadie menor de 20 años en España que no sepa quién es Sergio Bolaños (Valencia, 1998). Conocido como Peldanyos, este creador de contenido gastronómico tiene millones de seguidores en TikTok, YouTube e Instagram donde ha creado una comunidad de casi cinco millones de personas.

Tiene sólo 26 años y ya tiene empresa propia, llamada SugarPapi, donde da rienda suelta a sus más bajas pasiones culinarias. Su último drop es un huevo de pascua a 90 euros que se ha agotado en escasos días.

Pero, por si todo esto fuera poco, ahora se estrena como presentador en Una caña con, un programa de entrevistas patrocinado por Mahou donde lo acompañará el creador de contenido Misho y donde charlarán con personalidades del ámbito streamer como Lethal Crysis, primer invitado.

Sergio recibe en su casa a El HuffPost y durante casi una hora responde a todo: la polémica por la miniatura que usó en un vídeo sobre la DANA de Valencia, su paso por La Velada de Ibai en 2024, el acoso en redes... Todo ante la atenta mirada de su perro Krilin, que se ha robado el show.

- ¿Cómo te ves en esta labor de presentador en Una caña con...?

Brutal. Complicada pero muy motivante. Me apetecía ya tener un formato así más relajado donde poder hablar de temas sin ningún tipo de presión. Compartiendo una caña con gente que conozco y que no pero al final con historias interesantes que contar.

- Los Z no os prodigáis mucho por medios, ¿has mirado algún formato o vas a calzón quitado?

Me gusta bastante improvisar. A veces en estos formatos está bien improvisar menos y conocer un poquito más. Cuando me leo cualquier cosa previa a hablar con alguien siento que me hago un marco mental muy rígido y eso me dificulta fluir con la conversación.

- Tienes 26 años, hay una generación de creadores muy jóvenes que tenéis ya empresas, ¿cómo pasas de ser tiktoker a empresario?

Estando rodeado de la gente indicada. Si te rodeas de un buen equipo de trabajo las cosas salen muy fáciles. Desde YouTube a Sugarpapi estoy rodeado de gente. El cometido de una empresa que a mí me haga ilusión tener no es tanto el enriquecerme sino tener un equipo de trabajo guay con el que hacer cosas chulas. Es importante rodearte con tu mismo nivel de implicación. No es lo mismo pagar a una persona que tener un socio a partes iguales con el que desarrollar tu actividad.

- ¿Cómo eliges las colaboraciones? Cuando tienes un nivel de fama tan grande como el tuyo asociar tu imagen a según qué cosas te puede perjudicar.

No pensando mucho en eso. Hay gente que me hace más hincapié en la influencia que puedo tener que en la que yo mismo soy consciente. Hoy he ido a un sitio colombiano, no lo conocía de nada, lo he probado y digo "voy a hacer un vídeo porque está guapo" y me da igual qué restaurante es. No pienso en yo mismo como una especie de ente influenciable que si va a un sitio, tanto para bien como para mal, puede cambiarle la vida a un negocio.

- Pero sí lo eres.

Ya, ya. Pero no lo pienso. Sé que en todo caso lo voy a cambiar para bien porque si es una opinión muy negativa es muy complicado que yo la vierta a no ser que haya errores graves de trato o de servicio, como puede ser que me hable fatal un camarero cuando yo siempre trato con educación a todo el mundo. Eso sí que me ralla y si lo estoy grabando para YouTube y se ve cómo me habla mal pues igual digo "jódete". Nadie tiene derecho a ser tratado de manera irrespetuosa. O si algo lo sacan quemado es algo que me puede rallar. Pero si algo me gusta más o menos intento ver la parte positiva de las cosas pese a que el morbo mueve mucho en las redes sociales. Tengo conciencia de que detrás de ese negocio hay familias que comen de ese negocio. Se puede hacer mucho daño con según qué opiniones entonces en caso de influenciar de alguna manera intento que sea para bien.

- Has creado un estilo propio. Siempre que sale algún influencer con mulet y bigote haciendo contenido de comida le dicen "eres Peldanyos".

Sí, lo he visto. Antes de hacer contenido seguía a cuentas como Joe Burger, Cenando con Pablo, que era gente que hacía muy bien lo suyo. Al final tenían claro cuál era su contenido y en qué se especializaban. Pablo está enfocado en una crítica gastronómica basada en su gran experiencia, Joe Burger centrado en las hamburguesas. Para mí fue tan sencillo como no pensar en un contenido y compartir el costumbrismo de sentarme a la mesa a comer y no pensar en qué voy a comunicar, simplemente comer. Pongo la cámara, como y la gente disfruta de ese momento de paz, que no hay una persona intentando comunicarte todo el rato. La clave era esa, compartir de manera cruda lo que disfruto yo de comer.

- Decía AuronPlay que esta va a ser la primera generación que vea a creadores de contenido retirarse. No sé si es algo en lo que piensas.

Es una locura. Es heavy. Todo el mundo tiene claro que un futbolista se retira sobre los 40 años pero, ¿a qué edad se quema un creador de contenido porque la cabeza no le da? Irá por ahí. A los 40 o puede que antes. Al final sostener ese ritmo de vida de sobreexposición... el ser humano no está preparado para eso. No estás preparado para leer feedback a diario de todo tipo. Estar híper sobreestimulado. Hay veces que noto que no soy dueño de mis emociones que dependo siempre de imputs externos para cómo me voy a sentir en el día de hoy. Es una desrregulación emocional constante. Digo totalmente en serio que no sé en qué momento me llegaría la posibilidad de retirarme o dedicarme a otra cosa pero creo que me lo va a marcar la cabeza. Cuando vea que es insostenible manejar todo el estímulo externo supongo que diré "hasta luego".

A día de hoy, que estoy medio empezando, ya me cuesta conciliar la vida familiar, la de los amigos, incluso la de pareja conviviendo con ella. No puedo pasar tiempo de calidad en ninguno de esos ámbitos con la gente a la que quiero y al final la vida consiste en pasar tiempo con la gente a la que quieres y que sea de calidad. Muchas veces cuando paso tiempo con esos seres queridos siempre hay algo de grabación por medio, estamos en un restaurante y "hostia vamos a grabarlo que está guay" y como que digo joder, no tengo una vida personal o la he abandonado completamente.

Peldanyos durante la entrevista SERGI GONZALEZ

- Por partes. Con los estímulos externos que dices que te afectan en tu vida personal, ¿cómo llevas eso? ¿Has necesitado ayuda? O tu entorno a veces te dice "oye, cálmate".

Por suerte, a pesar de no poder conciliar mucho esa vida y pasar tiempo de calidad, tengo la suerte de tener un entorno con mucha cabeza que me ayuda a reflexionar mucho las cosas. Es un apoyo psicológico indudable pero creo que lo que necesitaría de verdad es terapia con una persona profesional. Que te ayude un profesional en ese sentido... la ayuda de amigos y tal puede ser complementaria pero no es excluyente. Cuando estás tan sobreestimulado, tener una persona profesional con la que quedar todas las semanas y decir "a ver, esto es así y esto es asá". Muchas veces me es imposible desconectar, de verdad, me es imposible y lo puedo corroborar con mis horas de pantalla. Si tienes 12 horas de pantalla al día en qué momento desconectas, pues efectivamente, nunca. Siempre tengo algún estímulo y es una locura.

- Sobre la retirada. Ya hay gente como Ibai, Xokas o Nil Ojeda que han decidido empezar a tener tiempo de calidad o por lo menos bajar un poco el ritmo.

Si yo me noto quemado no me puedo imaginar a Ibai o El Xokas que tiene un x10 o x20 de estímulos de los que puedo tener yo. Ahora pienso en mí con el nivel de estímulos constantes que tienen que recibir gente como ellos, que están a otro nivel, y es como guau, no sé dónde lo metería. Cuando piensas que el vaso está lleno porque has metido piedras, luego arena, pero metes agua y se va filtrando, vas disminuyendo el nivel de las partículas y al final siempre se puede llenar el vaso. Entiendo el momento de petar al que han llegado ellos y que hayan reducido las horas porque es que vives en Black Mirror.

- ¿A dónde te gustaría ir virando? Sugarpapi, la faceta de presentador como en Una caña con...

Pese a todo me gusta mucho crear contenido. Estoy quemado y estoy dos días sin crear contenido y ya como que mi cabeza es una especie de Caja de Pandora que necesita abrirse y reventar. Proyectos como Sugarpapi o Una caña con... te permite tener horarios. Te levantas a las 7 de la mañana, entras a las 8, te pones a hacer cosas y a determinada hora cierras. Puedes apagar, no está todo tan al alcance del móvil. Para mí el móvil es mi ocio pero también mi trabajo y no distingues el ocio del trabajo en ningún momento. Ha habido días que digo no he hablado con gente humana salvo con Marta [su pareja] que está en casa y tampoco hemos hablado mucho porque estamos cada uno a la nuestra y digo: guau.

- ¿Tiene que ser en internet?

Cualquier cosa que tenga que ver con la comunicación. Si dejo la creación de contenido igual sería hasta profesor, uno de esos de la ESO a los que sus alumnos le odian pero él está súper motivado con inspirarles y darles alguna charla motivacional sobre la vida. No sé tío me podría llegar a llamar. Todo lo que sea tratar con chavales y tal. Me mola mucho cuando un chaval de 15 años me reconoce por la calle y después de pedirme una foto me cuenta un problema personal, como que me apetece poder ayudarle. Poder ayudar a chavales a encontrar su pasión en la vida me mola, ya sea en el ámbito de la comunicación con cualquier reflexión que pueda hacer y les pueda inspirar o en una clase intentando enseñarles, no tanto algo, sino a pensar por ellos mismos de la mejor manera que se me ocurra.

- Con esto de ayudar me viene a la mente, sin entrar en temas políticos, la polémica con la DANA de Valencia, ¿es la primera vez que has sentido el odio de la redes?

No, me ha llegado de muchas maneras. Igual ahí me apretaron mucho pero es que al final sé que lo estaba haciendo con la más pura de las intenciones y como yo me iba tranquilo a dormir a la cama y sé que la gente que realmente estuvo afectada estuvo muy agradecida por la amplificación y el seguimiento que sigo haciendo a día de hoy con el tema. Pero claro, "no, es que lo estás haciendo todo por el contenido" claro pero es que cuando no lo grabo no lo estás viendo, ¿entonces qué tengo que enseñar lo que hago también detrás de cámaras para justificar que no sólo hago cosas por el contenido? Es curioso porque te ven hacer contenido y dicen "es sólo por el contenido". Sigo involucrado pero si te las cuento estoy haciendo contenido sobre ello. Es un momento en el que dices "yo estoy tranquilo con lo que estoy haciendo" y con la ayuda que estoy ofreciendo a la gente y con mi nivel de implicación. También hay que saber por qué causas luchar. No estoy implicado a nivel de activismo en todas las cosas que van surgiendo, mi perfil no es el de un activista que quiere comprometerse con todas las causas sociales y estar a tope.

Ahora bien, cuando algo me toca de cerca como es una tragedia en la ciudad en la que he nacido y me he criado pues me voy a involucrar de la manera que mejor sepa y pueda y me voy a equivocar como todo ser humano, como en este caso subiendo una miniatura desafortunada que en el fondo para nada eclipsa el resto de cosas buenas que hecho, tanto delante de cámaras como detrás, visiblizando el problema y ayudando a gente, por ejemplo ahora, a la reactivación de negocios que hayan podido abrir sus puertas o cualquier cosa en la que se me necesite.

Me puedo equivocar, como todo el mundo, y cuando estás en el foco mediático de una cosa tan sensible con la que la gente está tan irascible pues obviamente a la primera saltan, pero es que claro, las cosas por las que realmente merece la pena luchar o implicarse no son fáciles. Ser la cabeza visible de una causa por la que mucha gente está agitada es fácil que te lleves palos, pero qué más da si lo que estás haciendo está ayudando a la gente y tú te estás esforzando en hacerlo lo mejor posible.

Hay hate sí, pero lo otro es tan importante que compensa 100%. El hate en internet es como una especie de agitación de gente que es semi anónima y que realmente está frustrada porque no ha alcanzado sus metas en la vida. Yo mientras tanto estoy cumpliendo mi sueño, enfocado en lo que me gusta y ayudando a gente. Si estuviera frustrado también hatearía a gente que está ayudando a otras personas y cumpliendo sus sueños, es una cosa casi matemática. ¿Me jode? Sí, porque soy sensible y no sé separar las redes de mi vida personal pero es que qué más da.

- Tenemos una sección con Cenando con Pablo y si algo nos ha gustado es porque no han pagado y si no nos ha gustado es porque no nos han pagado. A raíz de esto, ¿crees que ha habido un cambio de percepción en el mundo foodie? Que la gente piensa "esto lo puedo hacer yo". Que a veces piensas, pues hazlo.

En internet ya se ha abierto la veda para opinar de todo y está bien.

- Muchas veces como si no fuésemos personas. Si tú me insultas me puede afectar, no estás acostumbrado a ir por la calle y que alguien te insulte.

Una cosa muy curiosa que pasa en redes sociales que te puede insultar mucha gente pero luego por la calle no te insulta ninguna. Y no es en plan "en la cara no tienes huevos", la gente que sale a la calle y pisa césped no se dedica a insultar porque tiene cosas más importantes que hacer. Es esa gente que por alguna razón tiene frustración en vida, que estadísticamente por desgracia toca a muchas personas, que está encerrada en su habitación, se mete en internet y suelta todas sus frustraciones. Pero por la calle esa gente no te insulta porque quizá no sale mucho a la calle, no tiene gente con la que hacer planes, gente de confianza con la que rodearse. Al hate habría que darle una vuelta y sé que esto va a quedar muy soberbio y tal, pero lo digo de corazón, es gente que da lástima.

Peldanyos con su perro Krilin SERGI GONZALEZ

- Decía Pepe Rodríguez en una entrevista que no dejaba entrar a los foodies en su restaurante.

Sí, que había limitado las grabaciones, supongo que podrás entrar, no te mirará a la cara y dirá "tú eres un foodie de esos tienes cara de gilipollas". Si es su negocio cada uno está en su derecho de limitar lo que quiera. Si no le mola que la gente grabe, por ejemplo Dabiz Muñoz no deja grabar en DiverXo para YouTube. Sí que grabé unos clips pero no le gusta que se documente la experiencia porque no le gusta que le estropés a la gente la experiencia de vivirlo por primera vez. Cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera con su negocio, tampoco vas a ponerte a pelear. Habiendo escuchado a Pepe decir eso pues honestamente, me encanta su propuesta gastronómica y todo lo que hace, es una persona que viéndola en tele me ha llamado mucho la atención, incluso me encantaría conocerle, pero viendo la percepción que tiene al respecto pues igual no voy a medio plazo a su restaurante. Si tampoco soy bienvenido, porque a mí me gusta estar ahí probando las cosas y compartir mi experiencia, si ya tiene esa percepción respecto a mí para qué nos vamos a liar si no nos gustamos, sería la manera de expresarlo.

- ¿Cómo ves la situación gastronómica de España?

La globalización y sus consecuencias han traído un desastre para la identidad gastronómica del país. Pero porque al final, cuando está todo tan conectado y se hace tendencia a una cosa concreta, como que se vierten muchos negocios de ello y al final pues no sé, como que... ¿hacen falta más locales de hamburguesas? Yo personalmente creo que no. ¿Van a seguir abriendo 20 al mes durante los próximos dos años? Pues probablemente sí. Entonces es una pena porque creo que tenemos una gastronomía muy rica y siento que yo también he contribuido en que se abran locales de hamburguesas porque a mí también me gustan y las pruebo, pero es que es de lo que hablábamos antes, yo tampoco siento como que tenga una influencia. No quiero que se pierda nuestra gastronomía, pero sin embargo estoy probando muchos sitios de hamburguesas y fomentando esos locales gentrificados de más y más hamburguesas, que no es mi intención. Pero bueno, ahora por ejemplo, estoy dejando de probarlas porque digo joder, hasta yo me estoy saturando con ellas. Pensando un poco en que es un mercado ya muy masificado y digo joder, ahora lo que echo de menos son platos de cuchara de los que a mí tanto me gustan comer en casa. Igual precisamente por eso he salido más a restaurantes a probar hamburguesas, porque los platos de cuchara he tendido más siempre a cocinarlos en familia. Pero coño, cómo agradeces un menú del día cuando te ponen unas lentejas, una fabada y tal. Todo eso se está perdiendo porque igual no son sitios tan virales o tan frecuentados. Hay mucha gente que hace principalmente contenido en esos sitios y se agradece. Creo que al final lo están fomentando a saco. Y bueno, yo de hecho la serie que he sacado también ahora con las abuelas, lo que estoy reivindicando un poco es eso, la gastronomía de toda la vida y las historias de toda la vida.

Entonces bueno, ahora mi lucha personal, si se puede llamar así, es que ojalá de alguna manera recuperemos la identidad gastronómica tan brutal que tenemos, porque creo que es la mejor del mundo, sino una de las mejores, y que se tienen que fomentar todavía más ese tipo de negocios que cuidan tanto el producto como las recetas de toda la vida. Así que nada, pido perdón por todas las hamburguesas que he comido de manera masificada y sobreexplotada. Seguiré comiendo, pero intentaré compensar bastante con con recetas de toda la vida y gente que valore y ponga en en sus restaurantes pues platos tradicionales de España.

- Leí un hilo hace poco que hablaba de que han llegado de Nueva York las porciones sueltas de pizza y que sienta el precedente de pagar 30 euros por una pizza. O los kebabs gourmet, que valen 15 euros. Decía ese mismo hilo que se identifica lo caro con lo bueno.

Creo que se le pone un precio al marketing. ¿Cómo no vas a querer esta slide de pizza neoyorkina súper trendy con todo el marketing estadounidense? Y ahí está la decisión de la gente de pagarlo o no. Hay gente que pensará que Sugarpapi es solo marketing, pero yo, que estoy todos los días en el obrador involucrándome en la materia prima, en los procesos de elaboración y tal, pues sé todo lo que hay detrás, pero ahí está ya el juicio y el criterio de cada persona para decir: esto es 90% marketing y 10% producto, esto es 50-50, pues que cada uno lo valore y que pague por lo que quiera pagar.

Toda la vida se ha pagado por las típicas marcas de moda sólo por tener el caballito aquí o las siglas acá y realmente valorabas la calidad del producto y no era mucho mejor que otras tiendas de autores locales que tenían una ropa de súper buena calidad y 100% hecha en España. Al final la gente quiere formar parte de algo y entonces dice joder, si traen slides de pizzas neoyorquinas y me mola el rollo de la gente y conecta con la filosofía de la marca al final yo creo que se acaba pagando por eso, no por por el marketing, por lo que te identificas con la marca en cuestión. No creo que sea una cuestión de criticar o no, sino que cada uno elige las batallas que quiere luchar, ¿no? Si quieres comprarte el slide de pizza por 5 dólares cómpratelo y si no, no, nadie te está obligando a ello. Disfruta de la gastronomía desde tu visión y en lo que quieras invertir tú el dinero.

- Hablábamos antes de Dabiz Muñoz y siempre que sale una noticia de que sube el precio de DiverXo se lía pero estos mismos restaurantes en Francia serían el doble de caros. ¿No estamos acostumbrados los españoles a pagar lo que vale este tipo de cocina?

Hay proyectos que nacen de la nada y que tienen un marketing súper guapo pero que no conoces nada sobre su historia y dices "joder igual me la están clavando porque yo no sé de dónde viene este producto". Puedes ir a probarlo una vez y decir esto no vale la pena. Lo estoy probando y digo "joder para lo que he pagado esto no me gusta". ¿Realmente puedes decidir qué precio va a ponerle a su comida una persona que ha sido elegida el mejor chef del mundo varias veces, tiene tres estrellas Michelin, tiene un montón de locales que están siempre llenos de manera recurrente, que tienen un éxito abrumador? Pues el rey pone el precio que quiere, no te queda otra. ¿Te jode porque no lo puedes pagar o porque es muy caro? ya, pues para eso hay otras ofertas y otras cosas a las que puedes acceder. Yo lo entiendo que jode porque es caro, pero tal cual lo que dices, luego en otros países es mucho más caro. Es lo que hay, la ley de oferta y demanda, cada uno tiene que poner el precio a lo que está haciendo, que la gente está dispuesta a pagar. Si hay gente que le pondrá un precio a su producto, que intentará venderlo como lo vende Dabiz Muñoz, y no lo conseguirá por razones obvias, porque no es Dabiz Muñoz y él sí puede y se lo están comprando. ¿Pues qué problema hay si la gente accede a ello, tiene acceso a ello y lo quieren pagar?

- Hay una lista de espera en DiverXo larguísima.

Es que es eso. Si ya hay una lista de espera con los precios que tiene qué va a hacer, ¿bajarlos? no tiene sentido. En todo caso los subirá si sigue teniendo ese nivel de ocupación. ¿Hay que hacer un llamamiento a la gente a que no vaya para que baje los precios? Es que no funciona así. Ojalá funcionara así, pero es como es.

- En tu empresa Sugarpapi has sacado una mermelada de llave ácida, de chicle de melón. ¿Hay algo freudiano en sacar este tipo de cosas de antaño?

Al final es un proyecto bastante nostálgico. A mí todo lo que es mi infancia, las chuches y tal. O sea, para mí, mi momento canon del día era pedirle a mi madre un euro para llenar una bolsa de chuches. Entonces todo lo que sea recordar esos sabores de niño cuando salías del colegio y te compramos una bolsa y te vas a jugar con tus amigos, es una cosa que quiero traer al proyecto 100%, pero al final sobre todo es lo que me apetezca según el momento dado. Es un proyecto para crear las cosas con las que yo me sienta cómodo y poder ofrecérselas a la gente en la medida que a mí me gusten.

Si no estoy convencido con lo que voy a sacar, no lo quiero sacar porque no me hace feliz. Yo ya gano dinero de publi. Para mí este es un proyecto de realización personal. Quiero hacer cosas que la gente diga "Dios qué guapo, me encanta, me mola lo que haces, tengo los drops puestos en la estantería de mi habitación a modo decorativo porque para mí representan algo guay que estás haciendo incluso casi a nivel artístico", que me da un poco de apuro decir esa palabra porque no me creo yo Leonardo da Vinci, ¿era Leonardo, verdad?

- Sí.

Es la típica cosa que lo dices demasiado tranquilo y luego te dicen "hostia, qué paleto". No me creo yo Da Vinci pero sí que para mí es el proyecto de realización personal, de desarrollar mi movida. Cualquier cosa que a mí me resulte estimulante la voy a acabar proyectando en una suerte de producto que quiero hacer llegar a la mayor cantidad de gente posible.

- Sacaste el drop del galletón para La Velada de Ibai, donde participaste, ¿volverías a meterte en todo este embrollo?

El boxeo me ha afilado un montón el carácter. Me ha enseñado que en la vida o te defiendes o te dan hostias En serio, fuera coñas, el boxeo te enseñan muchas cosas. Es una cura de humildad muy grande. Yo que he llorado poco en mi vida, con el boxeo he llorado bastante, pero no por dolor, sino por frustración. Decir tío, me da miedo que me peguen, me duele mucho que me peguen, me agobia que me peguen. No tengo la violencia interna y la maldad para pegar con la fuerza con la que me gustaría, para defenderme con la contundencia que requiere un deporte de contacto.

Son muchas cosas que te pasan por la cabeza y al final todo eso te hace ver que tienes que apretar los dientes y afilar tu carácter. Me aporta muchas cosas buenas en la vida en general. La disciplina del boxeo es muy pura. La gente que está ahí entrenando artes marciales es muy pura, como que todo se retroalimenta en una serie de valores y principios muy beneficiosos para la persona que practica el deporte.

Mi entrenador de boxeo fue como un padre durante esa época y lo sigue siendo en cierto modo, mi padre deportivo, cruel pero justo, que sabes que te imparte la disciplina militar que ya ni se inculca prácticamente en ningún sitio. Es decir "oye tío o vienes a entrenar o no te sigo entrenando y te vas a tomar por culo, sabes". En plan "o te levantas a las 07:00 a entrenar con el resto de tus compañeros o no me voy a adaptar yo a ti porque tengas un estilo de vida muy ocupado". Te adaptas tú a mí, bajas a tierra, te jodes, aprietas los dientes y tiras para adelante. Y claro, te mete una presión y unas cosas que para mí son muy beneficiosas.

Y luego en La Velada, ya a nivel experiencia, materializas de manera tangible lo que te quieren las personas que te apoyan. Es lo que decíamos, la gente no me insulta por la calle pero, en cambio, mucha gente te dice que te aprecia y te quiere de manera personal. Mucha gente teniendo vergüenza y pensando que te está molestando reúne el valor para acercarse. Es saber que vale la pena todo lo que hago, a pesar de la presión, el estrés y que muchas veces me pueda sentir abrumado. Porque después que gente que se acerca y se pone a llorar de la emoción que le hace verme son cosas que jamás me imaginaría.

- Estuve en La Velada en el Bernabéu, con Mahou por cierto, y fuiste de los más aplaudidos.

Flipé. Muchas veces cuando dices esto puede parecer hasta falsa modestia decir "bah, no me lo esperaba", te lo prometo tío. Quiero decir, a mí me cuesta materializarlo. Es como que no me di cuenta de la barbaridad que me apoya la gente, porque ya te digo, soy una persona bastante sensible que se toma bastante personal que en algún momento dado me puedan hatear o algo por mucha filosofía que me lo tome. Entonces de verdad, cuando estoy allí en el evento como que no llego a interiorizar al 100% el cariño que me tiene la gente tío, es una barbaridad. O sea, yo allí flipé de verdad, dije wow, gente realmente está a tope conmigo, le mola lo que hago, le caigo bien a la peña. O sea, no sé, es una sensación indescriptible. Que vean tu vídeo dos millones de personas es una locura, pero es dopamina barata. Es como vale, dos millones de personas, lo ves, te ponen los ojos como platos y ya está, pero que griten en un estadio tu nombre 80.000 personas. Es una sensación que la recuerdo y me pone la piel de gallina. Es curioso porque a día de hoy, para mí un vídeo que tuviera 80.000 visitas se podría considerar un fracaso y sin embargo que coreé mi nombre 80.000 personas en un estadio es una sensación que me deja alucinado. Lo pones en números y dices joder, es que esto es una experiencia al alcance de muy poca gente. Hay gente con mucho más talento que yo, como por ejemplo Freddy Mercury. O sea, han gritado mi nombre en un estadio que es una cosa que sólo está al alcance de grandes artistas internacionales, ¿sabes? Y yo no soy nada de eso, no estoy a ese nivel, de verdad, no lo estoy. Es una cosa totalmente alejada de lo que yo hago.