El suplemento que le han cobrado en el Aeropuerto de Alicante tras pedir un café con hielo da la vuelta a España

La hostelería está en el punto de mira de muchos usuarios, sobre todo de zonas turísticas. Muchos son los reportajes que se han publicado este verano sobre cómo en zonas de Mallorca los turistas han dejado de consumir en los bares por su elevado precio y han pasado a comprar en supermercados.

En las últimas horas el cobro que le han hecho en el Aeropuerto de Alicante ha llamado la atención de media España y ha obligado a intervenir hasta a Rubén Sánchez, presidente de Facua.

En el ticket se puede ver que esta persona pidió un café con leche y le cobraron 2,85 por él. Lo llamativo es que, justo debajo, se puede ver que, por pedirlo con hielo, le cobraron 1,20.

"¿Me acaban de cobrar un suplemento de 1,20€ por el hielo? Me acaban de cobrar un suplemento de 1,20€ por el hielo", ha denunciado en X @nazkrupskaya junto a la foto del cobro.

"Si no aparece en la lista de precios, es ilegal cobrar un suplemento por el hielo del café", ha escrito Rubén Sánchez en su perfil de X citando el tuit con el ticket en cuestión. En los comentarios, muchos usuarios lamentan