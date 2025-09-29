Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pide una Coca-Cola en un bar y muchos se ven identificados con la queja que hace cuando se la sirven así

Para gustos, colores. 

Álvaro Palazón
Una coca-cola@c_rama_

Los españoles, como buenos amantes de la cultura de bar, tienen muchas manías cotidianas relacionadas con consumir de un modo u otro ciertos alimentos que se venden en el bar. 

Lo que más problemas suele dar son los cafés. Entre los numerosos tipos de leche, las temperaturas y el tipo de café, los camareros suelen acabar cansados de tanta petición y más si se añade ya el con azúcar o con sacarina. 

También hay manías a la hora de tomar refrescos tan populares como la Coca-Cola y sus derivados, que aunque parezca mentira tiene bastantes vertientes a la hora de consumirla y de pedirla.

En TikTok ha dado que hablar la razón de un usuario que ha pedido una Coca-Cola y se la han servido con dos rodajas de limón, algo que no le ha gustado ni un pelo. En el vídeo, de 11 segundos, se puede escuchar cómo dice: "Y dale con la manía de poner limón. He pedido una Coca-Cola, por favor. Madre mía el limón, la que vamos a liar con el limón, por dios".

En la red social china se han sucedido los comentarios y muchos se han mosqueado por el "y punto" que ha dicho el usuario acerca del modo de consumir la Coca-Cola. Muchos le han dado un consejo: "Te digo un truco. Es una especie de hechizo mágico. Cuando pidas la Cocacola tienes que decir "no me pongas limón, por favor". Si pronuncias las palabras correctamente te lo pondrán sin limón". 

"Como que la coca cola no lleva limón y punto?? que a ti no te guste con limón no quiere decir que ya no haya que ponerle limón para nadie, tú tómatelo como a ti te guste y deja que los demás se la tomen también como cada uno prefiera... y punto", le espeta otra persona. 

Otros muchos le han dado la razón: "Ufff por fin alguien como yo, no lo entiendo, la manía del limón... igual que cuando pides un batido o zumo y te ponen hielo en el vaso.... qué fatiga". 

Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 