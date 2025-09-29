Pide una Coca-Cola en un bar y muchos se ven identificados con la queja que hace cuando se la sirven así

Los españoles, como buenos amantes de la cultura de bar, tienen muchas manías cotidianas relacionadas con consumir de un modo u otro ciertos alimentos que se venden en el bar.

Lo que más problemas suele dar son los cafés. Entre los numerosos tipos de leche, las temperaturas y el tipo de café, los camareros suelen acabar cansados de tanta petición y más si se añade ya el con azúcar o con sacarina.

También hay manías a la hora de tomar refrescos tan populares como la Coca-Cola y sus derivados, que aunque parezca mentira tiene bastantes vertientes a la hora de consumirla y de pedirla.

En TikTok ha dado que hablar la razón de un usuario que ha pedido una Coca-Cola y se la han servido con dos rodajas de limón, algo que no le ha gustado ni un pelo. En el vídeo, de 11 segundos, se puede escuchar cómo dice: "Y dale con la manía de poner limón. He pedido una Coca-Cola, por favor. Madre mía el limón, la que vamos a liar con el limón, por dios".

En la red social china se han sucedido los comentarios y muchos se han mosqueado por el "y punto" que ha dicho el usuario acerca del modo de consumir la Coca-Cola. Muchos le han dado un consejo: "Te digo un truco. Es una especie de hechizo mágico. Cuando pidas la Cocacola tienes que decir "no me pongas limón, por favor". Si pronuncias las palabras correctamente te lo pondrán sin limón".

"Como que la coca cola no lleva limón y punto?? que a ti no te guste con limón no quiere decir que ya no haya que ponerle limón para nadie, tú tómatelo como a ti te guste y deja que los demás se la tomen también como cada uno prefiera... y punto", le espeta otra persona.

Otros muchos le han dado la razón: "Ufff por fin alguien como yo, no lo entiendo, la manía del limón... igual que cuando pides un batido o zumo y te ponen hielo en el vaso.... qué fatiga".