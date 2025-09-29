Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Va a un bar de "un pueblo desconocido" y pide un café y una tostada de jamón: lo que le sirven y le cobran se comenta en media España
Va a un bar de "un pueblo desconocido" y pide un café y una tostada de jamón: lo que le sirven y le cobran se comenta en media España

Entre Sevilla y Córdoba. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Un momento del vídeo de @tapasconvinos.TIKTOK / @tapasconvinos

Una persona que paró a desayunar en un bar de lo que él denomina un "pueblo poco conocido" ha provocado decenas de miles de reacciones tras enseñar lo que desayunó allí y lo que le cobraron.

El sitio elegido fue el Bar Melón, en El Villar, un enclave de Córdoba en la provincia de Sevilla. "Me pone un cafelillo y una media de jamón", empieza pidiendo el usuario de TikTok @tapasconvinos.

Tras recibirlo en una mesa en la terraza, lo prueba y sentencia: "Muy buen jamón, sí señor. Es curioso como en algunos sitios de Córdoba te ponen el jamón al corte y en otros te lo ponen en piquitos". 

"El aceite un espectáculo, está muy bueno", afirma antes de recibir la cuenta: 4,50 euros por todo el desayuno. El cliente acaba tan satisfecho que cuando se acerca el dueño del bar le dice: "Tiene usted un aceite muy bueno". "El aceite tiene que ser bueno, estamos rodeados de olivos para que sea el aceite malo", responde el hostelero.

Entre los comentarios que ha provocado el vídeo destaca el de un usuario que señala: "Qué ganas de que la vida sea así de tranquila siempre". Otros responden a esas pocas voces que ven caro el desayuno: "La gente que dice que 4'50 es caro es porque no se ha tomado en Madrid un café sin nada más".

"Me has dado en toda la nostalgia, viví 4 años en Sevilla y regrese a México por la crisis en España, y ver esto me hizo acordar mi niñez estando allá, hasta puedo decir que me llegó el olor característico de los bares al empezar el video, cómo extraño el jamón y la morcilla", apunta otra persona.

Otros directamente imaginan cuándo valdría ese mismo desayuno en ciudades como Madrid: "Esa tostada en Madrid 14,50€".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

