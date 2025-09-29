Va a un bar de "un pueblo desconocido" y pide un café y una tostada de jamón: lo que le sirven y le cobran se comenta en media España

Una persona que paró a desayunar en un bar de lo que él denomina un "pueblo poco conocido" ha provocado decenas de miles de reacciones tras enseñar lo que desayunó allí y lo que le cobraron.

El sitio elegido fue el Bar Melón, en El Villar, un enclave de Córdoba en la provincia de Sevilla. "Me pone un cafelillo y una media de jamón", empieza pidiendo el usuario de TikTok @tapasconvinos.

Tras recibirlo en una mesa en la terraza, lo prueba y sentencia: "Muy buen jamón, sí señor. Es curioso como en algunos sitios de Córdoba te ponen el jamón al corte y en otros te lo ponen en piquitos".

"El aceite un espectáculo, está muy bueno", afirma antes de recibir la cuenta: 4,50 euros por todo el desayuno. El cliente acaba tan satisfecho que cuando se acerca el dueño del bar le dice: "Tiene usted un aceite muy bueno". "El aceite tiene que ser bueno, estamos rodeados de olivos para que sea el aceite malo", responde el hostelero.

Entre los comentarios que ha provocado el vídeo destaca el de un usuario que señala: "Qué ganas de que la vida sea así de tranquila siempre". Otros responden a esas pocas voces que ven caro el desayuno: "La gente que dice que 4'50 es caro es porque no se ha tomado en Madrid un café sin nada más".

"Me has dado en toda la nostalgia, viví 4 años en Sevilla y regrese a México por la crisis en España, y ver esto me hizo acordar mi niñez estando allá, hasta puedo decir que me llegó el olor característico de los bares al empezar el video, cómo extraño el jamón y la morcilla", apunta otra persona.

Otros directamente imaginan cuándo valdría ese mismo desayuno en ciudades como Madrid: "Esa tostada en Madrid 14,50€".