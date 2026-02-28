Piden 600 euros al mes por un piso que parece una celda sin ventanas: "¡Corred, que vuela!"

El mercado de la vivienda está desbordado, y hay quienes contribuyen activamente para que esta situación continúe causando estragos entre la población, abocada a sufrir los altos precios de los alquileres durante años.

Uno de ellos es el propietario de este "piso", por llamarlo de alguna forma, de 25 metros cuadrados situado en el barrio de Opañel, en Madrid. En el anuncio del portal inmobiliario aparece como un estudio, pero por las condiciones que presentan se asemeja más a una celda.

La cuenta de TikTok @le_petit_patito ha publicado un video detallando las características del inmueble, un bajo interior con ascensor. "Empezamos por la cocina, como veis se trata de un monoambiente extremo. Cocina completamente equipada con extracción de humos y fregadero de doble seno. Lujo", ironiza.

"No hay mesa per se, pero tenemos esta barrita desplegable estilo A casiña do Pulpo, experiencia os viños. Puede estar o no estar; también podemos comer apoyados en la pared estilo parada de autobús", asegura @le_petit_patito.

"Altillo robusto"

Valiéndonos de una escalera de obra subimos al altillo "con una estructura robusta". "Como veis por aquí viene la extracción de humo. Almacenaje para doblar las camisetas de algodón", señala la propietaria de esta cuenta de TikTok al tiempo que muestra las imágenes del piso.

Seguidamente hace un croquis del inmueble, siempre con mucho humor. "Si hacemos una sección por aquí tenemos nuestro dúplex, como veis, sin ninguna ventana. Ninguna ventana, eh. Fachada interior, recordemos", explica @le_petit_patito.

Después, y para terminar de mostrar el interior de este piso, llega al baño: "En el fondo de la estancia tenemos una puerta que da acceso, como veis, a un baño normal, que en algún momento tuvo la pared exterior azul cerúleo".

"Con su cómodo plato de ducha y hornacina gigante para la perfecta organización de los geles", ironiza, pues en las fotografías no hay nada de lo que dice. "Corred que vuela", recomienda @le_petit_patito de nuevo empleando un tono sarcástico.