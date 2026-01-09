El precio de este piso que está en venta en Madrid y que es directamente para echarse a llorar 

Imagen de archivo de un cartel de 'Se vende' y otro 'Se alquila' en un piso.

El mercado de la vivienda está disparado. Acceder a un piso que tenga unas condiciones de habitabilidad mínimas, especialmente en las grandes ciudades o lugares más turísticos, es prácticamente imposible hasta el punto de convertirse en el principal preocupación de los españoles, tal y como ha ido diciendo los últimos informes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Tal y como mostró el barómetro del pasado mes de diciembre, el acceso a la vivienda se situó como el principal problema para el 19% de los españoles, muy por encima de la segunda opción, que es la de los problemas políticos en general.

Además, para el 39,9% de los encuestados por el CIS la vivienda ocupa uno de los tres principales problemas que hay en España. El dato es tan alto que la segunda preocupación principal, que está relacionada con la crisis económica y los problemas de índole económica, se quedan en un 21,8%, mientras que los problemas políticos en general ocupan el tercer escalón con un 19,1%.

Por ejemplo, en ciudades como Madrid y según datos del portal de alquiler y venta de pisos Idealista, el precio de la vivienda está en máximos históricos. En diciembre del 2025, el precio medio se estableció en 5.820 euros por cada metro cuadrado, llegando a tener una evolución del 1,1% respecto a noviembre y subiendo, nada más y nada menos, que un 17% respecto a diciembre del 2024 cuando estaba en 4.952 euros el metro cuadrado.

Además, si se echa la vista atrás y se viaja en el tiempo una década el precio bajaría hasta los 2.735 euros el metro cuadrado del año 2015. Así ha estado el precio en cada mes de diciembre desde hace una década:

Diciembre 2015: 2.735 euros/metro cuadrado.

2.735 euros/metro cuadrado. Diciembre 2016: 2.840 euros/metro cuadrado.

2.840 euros/metro cuadrado. Diciembre 2017: 3.023 euros/metro cuadrado.

3.023 euros/metro cuadrado. Diciembre 2018: 3.644 euros/metro cuadrado.

3.644 euros/metro cuadrado. Diciembre 2019: 3.639 euros/metro cuadrado.

3.639 euros/metro cuadrado. Diciembre 2020: 3.597 euros/metro cuadrado.

3.597 euros/metro cuadrado. Diciembre 2021: 3.652 euros/metro cuadrado.

3.652 euros/metro cuadrado. Diciembre 2022: 3.881 euros/metro cuadrado.

3.881 euros/metro cuadrado. Diciembre 2023: 4.118 euros/metro cuadrado.

4.118 euros/metro cuadrado. Diciembre 2024: 4.952 euros/metro cuadrado.

4.952 euros/metro cuadrado. Diciembre 2025: 5.820 euros/metro cuadrado.

La situación, resumida en una sola imagen

Los ejemplos de pisos pequeños, en mal estado o que directamente son trasteros, pero que tienen un precio que está por las nubes se ven a diario en redes sociales. Siempre hay alguien que se echa las manos a la cabeza al encontrarse con alguno de estos ejemplos.

El último ha sido el economista Julen Bollaín, que ha publicado una imagen del piso en venta que se ha encontrado en Madrid, las condiciones que tiene y el precio al que está puesto en Idealista.

Tal y como se puede ver en la descripción tiene 11 metros cuadrados y está situado en la zona de Cuatro Caminos. En la imagen se ve como comparte todo en ese espacio al no disponer de más de una habitación (lógicamente, con 11 metros cuadrados no se puede esperar mucho más).

El precio en total es de 130.000 euros. "Han conseguido que el atraco parezca una oportunidad. 11 m² por 130.000€. Un bajo interior, sin ascensor y sin luz y sin ventilación. No es un piso. Es una celda en venta", ha afirmado junto a la imagen.

Bollain, además, ha asegurado que "esto no necesita más anuncios" porque "necesita inspección y cierre".

2026, un año donde va a subir más

El problema de la vivienda y el precio al alza no va a dejar de crecer en este 2026, ya que en el año 2025 unos 340.000 contratos de alquiler se han terminado y que el plazo de autodestrucción es este mismo 2025, ya que fueron suscritos hace un lustro en un contexto en el que se toparon la subidas anuales que se podían realizar vinculándolas, primero al indicador de la inflación económica, y desde la llegada de la Ley Estatal de Vivienda, a un índice que determina el INE.

Sin embargo y al verse terminado estos cinco años, se ha abierto la puerta a subidas de precios o incluso a que ni haya posibilidad de que se renueven esos contratos. Y si ese problema ha existido en 2025, en 2026 la situación no cambia y van a finalizar más de 630.000 contratos, según datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.