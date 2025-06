Piden una Coca-Cola y una caña en Madrid y la gente no puede creerse con lo que apareció el camarero: "No puede ser"

Una pareja está causando estupefacción en TikTok tras acudir a un bar que se está haciendo muy popular en las redes sociales y que se llama El niño pastor, situado en el barrio madrileño de Chamberí, en la calle Fernández de los Ríos.

"Mirad lo que nos han puesto con nuestra consumición. Desayunas, comes y cenas. Y todo por 3,30 la bebida", celebran mientras muestran unos enormes platos llenos de comida.

"Este es el pincho de tortilla que nos han puesto. Tiene buen color, es jugosita, cremosa, y encima viene con una buena ración de pan", describen.

Pero hay más: "Por aquí tenemos este platazo lleno de alitas de pollo y empanadillas y bikinis". Entre las reacciones, hay muchos incrédulos. Por ejemplo, una persona dice: "¿Solo 3,30? No puede ser".

Otros no acaban de estar convencidos de la ventaja: "No puedo ir a tomar un refresco porque me cuelan comida que no he pedido, pero sí lo cobran. 3,30 un refresco es un robo. Debería ser delito esos abusos".

El autor del vídeo ha respondido a eso: "Entiendo el punto… en ese caso sería buscar otro tipo de bares🙌🏼".