Plantean al inmunólogo Alfredo Corell "cuánto nos tenemos que preocupar" por el virus Nipah y da una respuesta muy clarificadora 

El nombre del virus Nipah está causando preocupación entre algunos sectores de la población después de que las autoridades sanitarias de la India emitieran una alerta epidemiológica al haber detectado un brote con dos casos confirmados. Alrededor de 190 personas, sus contactos directos, están en cuarentena.

Según la información del Ministerio de Sanidad, es un virus zoonótico que se identificó por primera vez en Malasia en 1999: "Se considera que su reservorio son murciélagos frugívoros y que salta esporádicamente a la especie humana". "La forma de presentación clínica en humanos es variada, desde una infección asintomática a un cuadro respiratorio agudo e incluso una encefalitis de alta letalidad (entre el 40% y el 75% de acuerdo a los datos de la OMS)", apunta el Ministerio.

En cualquier caso, hay datos para la calma. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado "bajo" el riesgo de expansión de este virus en la India, del que se tiene constancia de alrededor de 750 casos humanos desde su primera identificación, casi todos localizados en Bangladesh y el este de la India. El organismo ha resaltado que en el pasado ha demostrado que ha tenido capacidad para contener brotes.

Alfredo Corell, inmunólogo, catedrático de universidad, divulgador científico y nombrado Mejor Docente Universitario de España en 2018 en los II Premios Educa Abanca, ha transmitido también un mensaje de calma.

El contagio entre personas, "dificilísimo"

En una entrevista en Al Grano, de TVE, el presentador Gonzalo Miró le ha preguntado cómo de preocupados debemos estar con este virus. "Los ciudadanos nada. Hay que estar ocupados, pero las autoridades sanitarias y, sobre todo, de los países en los que está en ese momento el foco puesto: India y los que están alrededor, la zona del sudeste asiático, donde se han producido brotes estos 27 años, que ya conocemos del virus", ha explicado.

Preguntado por el riesgo de que se pueda propagar, Corell también ha sido tranquilizador: "Este virus se contagia sobre todo por que los murciélagos comen frutas, las infectan y luego si comemos nosotros esa fruta o la sabia de algún árbol, se contagian las personas. En algunos brotes, algunos animales han hecho de intermediarios y han expandido el virus, como los cerdos o los caballos. Pero el contagio de persona a persona es dificilísimo".

"Tiene que haber una convivencia muy próxima"

"Tiene que ser una convivencia muy muy próxima. Por ejemplo, una convivencia familiar en un hogar o lo que se supone que ha pasado en este momento en la India, que una persona con una infección ha contagiado a sus sanitarios. Una convivencia estrecha. No es un virus que se contagie con el Covid o la gripe, que lo tenemos en el ambiente circulando", ha resaltado.

"Se contagia con el contacto humano estrecho, con gotitas de saliva, al hablar o al compartir utensilios. Entonces es muy complicado. Su transmisión es muy baja" ha insistido antes de señalar que "la horquilla de letalidad es muy amplia" "Esto se debe a las condiciones y a las posibilidades sanitarias de cada país. Cuando se diagnostica a tiempo, el país puede aislar a los pacientes, confinar a los contactos estrechos y actuar de un modo rápido, la letalidad va bajando".