El inmunólogo Alfredo Corell lanza un mensaje claro a los que se han vacunado de la gripe 

El catedrático de Inmunología Alfredo Corell, autor de Inmunidad en forma y Mejor Docente Universitario de España en 2018, ha mandado un mensaje positivo a quienes ya se han vacunado de la gripe y ha recomendado a quienes aún no lo han hecho que lo hagan cuanto antes.

Todo ello, a raíz de las dudas que quienes se han vacunado puedan tener en torno a la efectividad de la vacuna, dado que este año está circulando una variante de la gripe algo diferente a la de otros años.

En una intervención en Sábado Clave, Corell ha explicado que es cierto que la epidemia se ha adelantado a otros años, pero ha subrayado que no es más grave.

"La variante que está circulando no es más grave, pero lo que ha pasado es que es una variante que no teníamos en los últimos años y entonces la gente no tenemos inmunidad para ella y nos cuesta un poquito más responder. Esto hace que se corra entre personas mucho más rápidamente y esto es lo que ha permitido su adelanto prácticamente cuatro semanas de lo que sería el pico en condiciones normales", ha señalado el inmunólogo.

Como ha explicado él mismo, las variantes habituales que hemos tenido en los últimos otoños e inviernos son del tipo que llamamos H1N1, "que son dos proteínas de la superficie de los virus de la gripe que son los que se repiten prácticamente cada año".

"La vacuna sigue siendo muy útil"

"Y este año esta variante que está circulando, la K, es de otro tipo: H3N2, un poquito distinta y hace que no tengamos inmunidad. Y, efectivamente, hace que la vacuna, aunque sea eficaz, no tiene la eficacia tan alta como otros años. Pero, aún así, la vacuna sigue siendo muy útil para evitar casos muy graves y hospitalizaciones por neumonía", ha subrayado.

"Así que yo animo a que la gente que no se haya vacunado todavía lo haga cuanto antes", ha insistido antes de dar algunos consejos para prevenir el contagio: "Lo hemos aprendido durante la pandemia y yo creo que muchos ciudadanos lo recuerdan perfectamente. Higiene de manos. Si yo entro en un centro comercial, en una guardería con los niños y salgo, lavarme las manos o el gel hidroalcohólico antes de tocar nada en casa".

"Higiene de mascarillas para dos cosas: para yo no contagiar a nadie si yo tengo síntomas respiratorios y, por otro lado, si yo soy una persona vulnerable o convivo con una persona vulnerable me tengo que poner la mascarilla en lugares donde hay mucha aglomeración, en transporte público, en centros de salud, hospitales, en aglomeraciones en general para no llevarnos el virus a casa", ha aconsejado.