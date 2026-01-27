Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Qué es el virus Nipah, que ha provocado un brote en India y vigila la OMS
Qué es el virus Nipah, que ha provocado un brote en India y vigila la OMS

Las claves sobre cómo se contagia, qué síntomas tiene y qué riesgo hay en España.

Elena Santos
Imagen de un virus Nipah.
Imagen de un virus Nipah.

Este lunes, las autoridades sanitarias de la India emitieron una alerta epidemiológica después de haber detectado un brote de virus Nipah con dos casos confirmados. Alrededor de 190 personas, sus contactos directos, están en cuarentena.

En concreto, son los primeros casos detectados en Bengala Occidental desde 2007 y se trata de dos enfermeras de una clínica cercana a Calcuta. Una de ellas ha evolucionado favorablemente, mientras que la otra está en coma.

"Un médico y otra enfermera que trataron a una de las pacientes infectadas desarrollaron posteriormente fiebre y tos. Según los medios locales, ambos dieron un resultado negativo para Nipah, pero permanecen en observación como contactos de alto y bajo riesgo", ha informado el Ministerio de Sanidad.

"Dado que el período de incubación del Nipah varía de 4 a 45 días, tendremos que buscar casos activos y hacer seguimiento a sus contactos. Deberán mantenerse bajo supervisión. Solo entonces, después de tres meses, podremos decir que no ha aparecido un tercer caso y que el brote ha terminado", explicó Subarna Goswami, subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental, como recoge EFE.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado "bajo" el riesgo de expansión de este virus en la India y ha resaltado que en el pasado ha demostrado que ha tenido capacidad para contener brotes.

Una noticia así puede despertar muchas dudas acerca de cómo de peligroso puede ser este virus, cómo se propaga y hasta qué punto hay que estar preocupados. Estas son todas las claves:

Qué es el virus Nipah, cuáles son sus síntomas y letalidad

Lo primero que hay que saber es qué es este virus. Según la información del Ministerio de Sanidad, es un virus zoonótico que se identificó por primera vez en Malasia en 1999: "Se considera que su reservorio son murciélagos frugívoros y que salta esporádicamente a la especie humana".

Se han identificado alrededor de 750 casos humanos desde su primera identificación, casi todos localizados en Bangladesh y el este de la India.

"La forma de presentación clínica en humanos es variada, desde una infección asintomática a un cuadro respiratorio agudo e incluso una encefalitis de alta letalidad (entre el 40% y el 75% de acuerdo a los datos de la OMS)", apunta el Ministerio.

Cómo se contagia y qué tratamiento tiene

El contacto directo con cerdos enfermos o sus secreciones es lo que causa las infecciones en humanos. En algunos brotes, "la fuente probable de la infección fue el consumo de frutas o productos de frutas (como, jugo de palmera datilera) contaminados con orina o saliva de murciélagos infectados. También se ha notificado transmisión limitada de persona a persona entre familiares y cuidadores de pacientes infectados", precisa Sanidad. 

No existe actualmente ni tratamiento ni vacuna contra el virus Nipah.

Qué riesgo hay en España

Según puntualiza el Ministerio de Sanidad, "el riesgo a nivel global se considera muy bajo debido a la falta de reservorio naturales en la mayor parte de los países y que hasta la fecha, en los 27 años desde su identificación, solamente se han detectado casos en Bangladesh, India, Malasia y Singapur".

Por el momento, lo que indican es que el riesgo actual para la población de España, "a reevaluar a medida que se disponga de más información, se estima muy bajo".

