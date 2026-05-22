Pocas opiniones han sido más honestas que la que ha dado Eduardo Madina sobre Zapatero 

El expolítico Eduardo Madina opinó este viernes en el Hoy por hoy de la Cadena SER sobre todo lo que le ha supuesto a nivel personal la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por la trama del rescate de Plus Ultra.

"Creo que el PSOE ha ido moderando y modulando el discurso desde la primera noticia hasta las últimas declaraciones de sus miembros más relevantes que hemos podido escuchar. Yo creo que ha ido al calor un poco de un cambio también en la narrativa de la opinión pública generalizada", comenzó diciendo.

Madina señaló que "esto ha sido un shock para los militantes del PSOE y para muchos ciudadanos porque no hay un precedente de que haya una imputación de un presidente del Gobierno".

"Con la atribución añadida que la figura de José Luis Rodríguez Zapatero tiene, no solo para el PSOE, sino yo diría que para toda la izquierda, habrá gente que en la izquierda no le atribuya nada, pero en general yo creo que era y es una figura de una significación elevada y notable, por muchas razones. Entonces, por eso se ha convertido en un shock y en un jarro de agua fría y en un capítulo muy inesperado", sentenció.

Cree en su inocencia

El exdiputado indicó que para él "la persona que conocí es incompatible con lo que he leído en ese auto". "Solo puedo decir que estoy convencido de que el proceso judicial, que intuyo por estar en la Audiencia Nacional, será largo terminará demostrando su inocencia en la que yo creo", añadió.

Madina explicó que solo se puede situar en ese territorio de la inocencia: "Para mí no hay compatibilidad entre la figura política y la persona que conocí, conozco y en cuyas ejecutivas federales del PSOE formé parte en su grupo parlamentario durante mucho tiempo con lo que he leído en ese auto".

"Entonces, con los indicios y con la situación de que esté imputado, ni siquiera con eso, para mí Zapatero no cabe ahí dentro y ese es un territorio en el que no puedo imaginarle. Hay una incapacidad por mi parte, una torpeza mental, de imaginar lo que para mí significa Zapatero ahí y no sé ubicarlo, no sé colocarlo en el lenguaje de los autos judiciales, las imputaciones y los policías entrando en un portal. No cabe, no sé situarlo ahí", remató.

Además, insistió que apara él es "una noticia que me lleva a un sitio donde no sé estar, donde no sé concluir, no sé analizar". Por ello, avanzó que lo está deseando es que el día 2 de junio en la declaración ante el juez "tenga la oportunidad de desmontar y ayudarnos a todos a situar bien qué está sucediendo aquí".