Lección de Francia con el mercado de la vivienda: 50 alcaldes se plantan para salvar el tope a los alquileres que funciona hace una década

La crisis de la vivienda y la presión en los precios del alquiler se acentúa en España y en todo el mundo. Un nuevo informe de MVGM, uno de los mayores gestores inmobiliarios de Europa, acaba de anunciar en un nuevo informe que el precio de los alquileres en Madrid ha crecido un 12,2% interanual. El Ministerio de Consumo ha identificado varias prácticas abusivas en las que incurren los caseros habitualmente.

El Supremo acaba de tumbar el registro estatal de alquileres turísticos, por lo que ya se pone el foco en ayuntamientos y comunidades autónomas: serán ellas las que tendrán que velar por el cumplimiento de la regulación. La situación es la misma en buena parte de España, pero también hay una crisis habitacional en el resto de Europa y en el resto del mundo. Pero mientras que en España es el Ministerio de Vivienda el que exige a ayuntamientos y a comunidades que vigilen sus mercados del alquiler, en Francia sucede al contrario.

Medio centenar de regidores de municipios franceses acaban de publicar una carta conjunta en uno de los diarios más leídos del país, Le Monde. Muchos de estos primeros ediles ganaron las pasadas elecciones municipales francesas de marzo, donde las candidaturas de izquierda y progresistas se abrieron paso en municipios como Saint-Denis, la localidad de París en la que se levanta el Estadio de Francia entre otras grandes infraestructuras reconocibles de la capital.

En su carta conjunta, los alcaldes progresistas franceses exigen algo muy sencillo: la prórroga del tope a los alquileres en múltiples municipios. Sin embargo, esta medida, que en Francia está en vigor desde la aprobación formal en 2018 de la llamada ley ELAN (siglas en francés de ley, una regulación ómnibus que introdujo como un elemento experimental el tope a los precios de alquileres en zonas tensionadas. Lo experimental se acaba ahora: los topes caducan en noviembre de este año... y se pide una prórroga.

Alcaldes franceses a favor del tope a los alquileres: "Los resultados son evidentes"

"Desde 2015, casi 70 municipios han experimentado con el control de alquileres para regular el aumento de los precios. Once años después, ¡los resultados son evidentes! El resultado para las autoridades locales y los inquilinos es más que positivo. El sistema cuenta con el apoyo del 87% de los franceses, según una encuesta de Ipsos, así como de todos los alcaldes, quienes han sido muy activos en su implementación en sus municipios", comienzan escribiendo los regidores.

De hecho, inciden en la idea de que en las municipales los franceses "reforzaron este deseo" y muchos alcaldes que prometieron implementar o regular los alquileres "fueron reelegidos por abrumadora mayoría". "A pesar de ello, el sistema se ve ahora amenazado con su abolición, ya que la ley estipula su fin en noviembre de 2026, y un gobierno indeciso no ha incluido la continuidad del control de alquileres en su proyecto de ley de vivienda".

"En todas las ciudades afectadas, los aumentos de precios se han moderado y los inquilinos víctimas de alquileres ilegales han recuperado sumas importantes. Los inquilinos de París, por ejemplo, han evitado un aumento de casi 1.000 euros anuales gracias al control de alquileres, según un estudio reciente realizado por el Taller de Planificación Urbana de la capital y el laboratorio de investigación económica Cesaer", continúan.

De hecho, llegan a advertir que el control de los alquileres se ha convertido en una "herramienta esencial" para los alcaldes. "El gobierno y los parlamentarios deben asumir sus responsabilidades, decidir el futuro del control de alquileres y otorgar a los alcaldes la libertad de regular sus mercados de alquiler. En un momento en que todos los indicadores de vivienda inadecuada son alarmantes, permitir que este sistema desaparezca tendría consecuencias desastrosas para miles".