El juez sitúa a la secretaria de Zapatero como "pieza operativa esencial" del supuesto entramado

La figura de Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, se torna clave en el marco de la investigación del 'caso Plus Ultra'. El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional le considera "una pieza operativa esencial" en el marco de la supuesta "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias", según ha publicado El País este viernes.

En la cúspide de dicha supuesta "estructura", el juez instructor coloca al propio Zapatero, pero aprecia un rol de relevancia respecto a Alcázar, una de las personas de máxima confianza del también ex secretario general del PSOE. Mencionada cerca de 30 veces en el auto del tribunal, ayer el Partido Popular anunciaba que la citaba a declarar en la comisión de investigación del Senado sobre las "presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)".

En el organigrama de la supuesta trama derivado de la investigación del caso, Gertrudis Alcázar es emplazada en un tercer nivel, por debajo de los empresarios Manuel Fajardo y Julio Martínez, cuyo supuesto papel les sitúa "como personas de confianza e interlocutores directos con los clientes".

¿Qué papel cree el juez que tiene la secretaria de ZP?: del "nodo central de comunicación" a la "gestión documental"

Según la mencionada información, el juez instructor cree que la secretaria de Zapatero juega un papel clave, como "nodo central de comunicación y gestión documental" de la supuesta trama. Es decir, se ocuparía tanto de elaboración de la documentación precisa para la actividad económica de la presunta trama, pero también de la "apariencia formal" del flujo económico.

Concretamente, Calama sostiene que Gertrudis Alcázar "desempeña funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red, recibiendo instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos recibidos y emitidos por el entramado societario".