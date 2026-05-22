Miles de reacciones por esta frase de Los Javis sobre Federico García Lorca en Cannes

Javier Calvo y Javier Ambrossi han sido unos de los grandes triunfadores del d\u00eda en el Festival de Cannes, donde han presentado La bola negra con una grand\u00edsima acogida por parte de la cr\u00edtica. "Hace 90 a\u00f1os, Federico Garc\u00eda Lorca, fue asesinado por el fascismo porque era gay. Malas noticias para los que piensen que vamos a retroceder en derechos", ha dicho Ambrossi ante un auditorio abarrotado que aplaudi\u00f3 durante casi 20 minutos tras la proyecci\u00f3n, uno de los r\u00e9cords del festival. En declaraciones a la cadena SER, Calvo ha dicho sobre el mismo asunto: "La amenaza existe, la estamos viendo todos los d\u00edas en el telediario. Hay gente que est\u00e1 intentando poner de moda la intolerancia y el fascismo". Protagonizada por Guitarrica de la fuente, Miguel Bernardeau, Carlos Gonz\u00e1lez y Milo Quifes y con la participaci\u00f3n de Pen\u00e9lope Cruz y Glenn Close, La bola negra cuenta la vida de tres personas queer en tres periodos distintos de la historia de Espa\u00f1a: 1932, en 1937 y en 2017. En redes, las palabras de Los Javis despu\u00e9s de la proyecci\u00f3n han dado much\u00edsimo que hablar y el tuit de la Ser en el que se recogen las declaraciones se ha viralizado con m\u00e1s de 3.000 'me gusta' y cientos de comentarios. Muchos comentan que, sin quitar la raz\u00f3n a Los Javis, Lorca tambi\u00e9n fue asesinado "por rojo y republicano". Otro de los gloriosos momentos que ha dejado la irrupci\u00f3n de Los Javis en Cannes es su salida tras la proyecci\u00f3n con m\u00fasica de fondo y los directores y actores y actrices de la serie bailando y celebrando la acogida de este hist\u00f3rico certamen donde participan tres pel\u00edculas espa\u00f1olas. Primero fue Pedro Almod\u00f3var y su Amarga Navidad, despu\u00e9s Rodrigo Sorogoyen con su El ser querido y por \u00faltimo Los Javis con La bola negra, su segunda pel\u00edcula tras La llamada.