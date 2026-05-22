Arbeloa confirma su salida del Real Madrid: "Ojalá sea un hasta luego porque esta siempre la he considerado mi casa"

Era un secreto a voces y Álvaro Arbeloa lo ha confirmado en la víspera del último partido del Real Madrid esta convulsa temporada. El técnico salmantino ha anunciado este viernes su marcha del club blanco.

En la rueda de prensa de este viernes, nada más preguntarle sobre si mañana ante el Athletic Club vivirá su último encuentro en el banquillo madridista, él no ha dudado en confesar que "sí". "Ojalá sea un hasta luego porque esta siempre la he considerado mi casa", ha contado.

"Llevo 20 años perteneciendo al Real Madrid en muchas funciones. Será mi último partido esta temporada como entrenador del Real Madrid, no sé si el último de mi vida. No lo sabemos nunca. Intentaré disfrutarlo", ha señalado.

“La oportunidad llegó cuando llegó"

Arbeloa fue el recambio en el banquillo del Real Madrid que eligió el club para sustituir a Xabi Alonso. Una oportunidad que, como ha explicado en sala de prensa, "llegó cuando llegó, no lo eliges".

"Para mí lo importante es cómo afrontas lo que te pasa y he intentado hacerlo de la mejor manera, pensando en el Real Madrid más que en mí", ha contado, un técnico que siempre llegaba a Valdebebas a primera hora, antes que nadie.

Arbeloa ha asegurado que él ya sabía cómo "estaba el equipo y el vestuario cuando llegué, lo que he tenido que afrontar". "Hubiese sido diferente si hubiese empezado la temporada, pero ha sido lo que me ha tocado", ha razonado.

"Se han juntado muchas cosas, difíciles de gestionar"

El técnico salmantino no se ha dejado nada en el tintero y ha reconocido que él no está para "dar muchos consejos" a su sustituto en el cargo. "Seguro que el entrenador que venga tendrá mucha experiencia", ha añadido.

Acto seguido, Álvaro Arbeloa no ha dudado en reconocer que no ha sido un año fácil para el Real Madrid. "Este año se han juntado muchas cosas, difíciles de gestionar y con mucha frustración", ha reconocido.

“¿Mi futuro? He estado cuatro meses sin pensar en mí. Y a partir del lunes pensaré en lo que es lo mejor para mí. Me veo hace un año entrenando en la cantera y ahora dónde estoy, dando el salto, y he mejorado muchísimo. Me veo preparado para nuevos retos”, ha asegurado.

Arbeloa también ha tenido palabras de agradecimiento para sus jugadores "por lo que hemos pasado estos cuatro meses". "Con 25 personas no puedes tener la misma relación. Esto cuatro meses hemos tenido diferencias, algo que es habitual y normal, como pasa con cualquier entrenador", ha razonado.