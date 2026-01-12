Pocos han hablado de Ayuso de una forma tan clara como David Uclés: pocas frases, pero demoledoras

El escritor David Uclés, uno de los fenómenos literarios del momento con más de 300.000 ejemplares vendidos de La península de las casas vacías y Premio Nadal 2026 por La ciudad de las luces muertas, ha hablado de una forma demoledora sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Uclés ya protagonizó hace un mes un momento muy comentado, cuando pronunció unas palabras muy sonadas en un acto frente a la propia dirigente del PP. "La libertad de que cada uno haga lo que le dé la gana no es más que individualismo radical, la libertad sin empatía implica siempre egoísmo", dejó caer al recoger el premio de la Cultura de los VIII Premios Influyentes, organizado por el periódico La Vanguardia.

Ahora, en una entrevista en Magas, de El Español, Uclés reflexiona sobre que debería ser "casi una obligación que en las próximas elecciones se obligara a todos los partidos a proponer a una mujer como candidata a la presidencia". La periodista Lorena G. Maldonado le señala entonces: "Ya tenemos presidentas en algunas Comunidades y no os lleváis muy bien. Pienso en Ayuso".

"No me acordaba de la señora Ayuso. No pienso en ella como presidenta porque al final no deja de ser una marioneta gobernada por hombres, su voz política no es suya, es de Miguel Ángel, al pinganillo", afirma el escritor.

Sobre el 'me gusta la fruta': "Es pueril"

Uclés subraya que lo que él quiere son "mujeres políticas con su voz propia, con su discurso propio, no marionetas con pinganillos que dicen 'me gusta la fruta": "Eso es pueril, eso no es un discurso. No sé cuál es el discurso de Ayuso, porque ella es sólo un altavoz que proviene de una época… de gente de la élite franquista, como Miguel Ángel".

En aquel acto frente a Ayuso, el escritor denunció que le duele en el alma "contemplar los problemas a los que se enfrentan cada día la ciudadanía" como el hecho de alargar las listas de esperas para las operaciones, "en ocasiones a propósito para que los gestores privados se llenen el bolsillo a costra de nuestra salud".

"Todavía no me puedo comprar una casa en Madrid"

"A la imposibilidad de tener una vivienda digna, véase mi caso, que pese a haber vendido 300.000 ejemplares, todavía no me puedo comprar una casa en Madrid que no sea un zulo sin ventana, al miedo a tener que viajar al extranjero, espero que no y que sea realismo mágico para abortar", afirmó.