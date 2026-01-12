Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pocos han hablado de Ayuso de una forma tan clara como David Uclés: pocas frases, pero demoledoras
Virales
Virales

Pocos han hablado de Ayuso de una forma tan clara como David Uclés: pocas frases, pero demoledoras

No se corta. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Fotomontaje de David Uclés e Isabel Díaz Ayuso.
Fotomontaje de David Uclés e Isabel Díaz Ayuso.Getty Images (Fotomontaje: Huffpost)

El escritor David Uclés, uno de los fenómenos literarios del momento con más de 300.000 ejemplares vendidos de La península de las casas vacías y Premio Nadal 2026 por La ciudad de las luces muertas, ha hablado de una forma demoledora sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Uclés ya protagonizó hace un mes un momento muy comentado, cuando pronunció unas palabras muy sonadas en un acto frente a la propia dirigente del PP. "La libertad de que cada uno haga lo que le dé la gana no es más que individualismo radical, la libertad sin empatía implica siempre egoísmo", dejó caer al recoger el premio de la Cultura de los VIII Premios Influyentes, organizado por el periódico La Vanguardia.

Ahora, en una entrevista en Magas, de El Español, Uclés reflexiona sobre que debería ser "casi una obligación que en las próximas elecciones se obligara a todos los partidos a proponer a una mujer como candidata a la presidencia". La periodista Lorena G. Maldonado le señala entonces: "Ya tenemos presidentas en algunas Comunidades y no os lleváis muy bien. Pienso en Ayuso".

"No me acordaba de la señora Ayuso. No pienso en ella como presidenta porque al final no deja de ser una marioneta gobernada por hombres, su voz política no es suya, es de Miguel Ángel, al pinganillo", afirma el escritor.

Sobre el 'me gusta la fruta': "Es pueril" 

Uclés subraya que lo que él quiere son "mujeres políticas con su voz propia, con su discurso propio, no marionetas con pinganillos que dicen 'me gusta la fruta": "Eso es pueril, eso no es un discurso. No sé cuál es el discurso de Ayuso, porque ella es sólo un altavoz que proviene de una época… de gente de la élite franquista, como Miguel Ángel".

En aquel acto frente a Ayuso, el escritor denunció que le duele en el alma "contemplar los problemas a los que se enfrentan cada día la ciudadanía" como el hecho de alargar las listas de esperas para las operaciones, "en ocasiones a propósito para que los gestores privados se llenen el bolsillo a costra de nuestra salud".

"Todavía no me puedo comprar una casa en Madrid"

"A la imposibilidad de tener una vivienda digna, véase mi caso, que pese a haber vendido 300.000 ejemplares, todavía no me puedo comprar una casa en Madrid que no sea un zulo sin ventana, al miedo a tener que viajar al extranjero, espero que no y que sea realismo mágico para abortar", afirmó. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 