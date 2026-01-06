El escritor David Uclés logra el 82º Premio Nadal con 'La ciudad de las luces muertas'

El escritor David Uclés el pasado mes de abril en el Ateneo de Madrid.

El escritor jienense David Uclés ha ganado este martes la 82ª edición del Premio Nadal de novela, dotado con 30.000 euros, por la obra 'La ciudad de las luces muertas', que llegará a las librerías, publicada por Destino, el próximo día 4 de febrero.

El jurado del premio, formado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y Emili Rosales, ha escogido por mayoría este título de entre los 1.207 manuscritos recibidos y que el autor de 'La península de las casas vacías' (Siruela) había presentado con el seudónimo de Oriol Arce y el título 'Ruge otro día estival'.

La proclamación del premio ha tenido lugar en la tradicional velada literaria del 6 de enero en Barcelona, en la que también se entrega el Premio Josep Pla, que ha obtenido el filósofo y teólogo Francesc Torralba con 'Anatomia de l'esperança'.

