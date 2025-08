Pocos han hablado en unos términos tan duros sobre 'La Velada del Año' de Ibai como lo ha hecho Reyes Pla

El streamer y creador de contenido español Ibai Llanos volvió a hacer historia hace una semana tras celebrar su quinta Velada del Año y batir todos los récords, con un pico de audiencia que tuvo 9,33 millones de dispositivos conectados de forma simultánea en Twitch.

Pero el evento, que duró algo más de siete horas, no gustó a todo el mundo. El boxeador español Reyes Pla, bronce olímpico en París 2024 y primera medalla del boxeo español en 24 años en unos Juegos Olímpicos, ha dejado unas palabras que está siendo muy comentadas.

En Eurosport, un año después de colgarse el metal, ha sido preguntado por el evento organizado por Ibai Llanos y aunque ha empezado diciendo que no quería "ofender a nadie", ha dejado bastante clara su opinión.

"La Velada del Año es, siempre lo he dicho... No quiero ofender a nadie, pero para mí es una aberración. Porque al final esto es... La gente piensa que eso es boxeo y eso no es boxeo", ha defendido.

Reyes Pla ha asegurado que "eso es gente que está subiéndose al ring a hacer payasadas". "No digo que ojalá algún día llamen y se pongan a pensar detalles. 'Mira, vamos a meterle entre toda esta gente que son payasos a dos boxeadores de verdad", ha señalado.

"Y que por lo menos le den esa visualización al boxeo, para que la gente conozca cómo es el boxeo de verdad. No digo que no sea importante, porque al final es bueno que la gente conozca que el boxeo existe. A ese nivel de visualización que están dando esos youtubers, es bueno porque la gente sabe que el boxeo existe", ha razonado.