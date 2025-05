Pocos han sido más claros que Daniel Diges al hablar de cómo lo hizo Melody en Eurovisión

El cantante y actor Daniel Diges, representante de España en el Festival de Eurovisión de 2010 que quedó en el puesto 15 con Algo pequeñito, ha hablado en las últimas horas del papel de Melody en la final del pasado sábado.

Al ser preguntado sobre la polémica con Israel y Eurovisión, él ha reconocido que prefiere "no hablar de este tema" porque no sabe "qué pasa". "Me da tanto miedo meterme en esos temas porque al final no sabes realmente si es algo político o no", ha expuesto.

Lo que sí ha dejado claro es su apoyo a Melody y cree que lo hizo "súper bien". "Es una pedazo de artista. Pero es que al final en Eurovisión da igual el puesto", ha defendido el cantante.

"Yo me quedé el 15, yo feliz porque estás ahí en el medio, no molestas a nadie y tampoco quedas mal con nadie. Estás como en un lugar ahí... Yo creo que ya al final el regalo de ir a Eurovisión es hacerlo muy bien", ha indicado a Europa Press.

Daniel Diges ha aconsejado a la artista sevillana que por quedar "el tercero o en el puesto 23 no significa que vayas a tener más o menos trabajo". "No tiene nada que ver. Tiene que estar muy orgullosa de lo que ha hecho", ha razonado.

"Yo es lo único que puedo decir, que lo hizo muy bien y que si la tuviera que decir algo que no se preocupe y que no se coma la cabeza, que siga adelante", ha recomendado a Melody.