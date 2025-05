Pregunta si debería tener una segunda cita tras enseñar el lugar donde tuvo la primera: las respuestas se multiplican

La usuaria @nikazdrc ha publicado un vídeo contando que ha tenido una primera cita con una persona y no ha podido evitar preguntar a sus seguidores de TikTok si debería tener una segunda.

"Vengo de una cita y ha tenido un detalle bastante interesante conmigo, me ha preparado una sorpresa", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 100.000 visitas en menos de 24 horas (y subiendo).

Sin embargo, ha dudado de si la sorpresa "ha sido grata o no ha sido grata, no sé qué pensar, no sé si es bueno o si es malo, os lo enseño". Lo que ha mostrado justo después es el lugar en el que ha tenido la cita.

Le ha llevado a un tipo de iglesia o parroquia y, justo en el momento en el que pasaban, las campanas empezaron a sonar. Cerca de la entrada había una cruz bastante grande y metálica con velas encendidas, generando un ambiente de película de terror.

"Decidme si vuelvo a quedar con este chico o es mejor que lo bloquee, necesito vuestro consejo, ¿le doy la oportunidad de una segunda cita?", ha rematado la joven.

Han sido más de 600 respuestas y muchas apuntan a lo mismo, que no es "necesario" preguntar a "desconocido". Ha generado también varias opiniones divididas, aunque muchas han sido irónicas: "Qué romántico es ese chico, yo normalmente no las llevo a rituales satánicos hasta la tercera o cuarta cita, eso es que le gustaste".

