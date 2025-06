Pregunta a un empleado de Mercadona en qué pasillo está la pasta y obtiene una respuesta histórica

La respuesta que un empleado de Mercadona le ha dado a un cliente cuando éste ha querido saber dónde podía encontrar la pasta ha provocado una multitud de reacciones, la gran mayoría aplausos.

"Le pregunto a un empleado de Mercadona que en qué pasillo está la pasta, me mira, sonríe y me dice: 'Si lo supiera, no estaría trabajando aquí', y se parte el culo él solo. Maestro del cuñadismo. A sus pies", ha escrito el usuario de Threads cuerdodeatar.

En las reacciones, algunos admiten que les ha costado pillar el juego de palabras que origina la broma. "Dos veces lo tuve que leer para pillar el chiste. DOS", reconoce una persona.

Otros han saltado en contra de que se denomine cuñado a ese tipo de humor, en su opinión magnífico. "Ahora a tener sentido del humor se le llama 'ser cuñado", dice uno. Otro, en la misma línea: "Maestro de un humor sublime y fino querrás decir".

"Tranquilo, que no todos tienen que tener sentido del humor. En el mundo tiene que haber de todo, amargados también", añade otro.