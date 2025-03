Pregunta si es normal lo que le ha cobrado el cerrajero: "El sablazo ha sido impresionante"

"Esto es normal??? Cerradura atascada a las 19:30 de la tarde, el sablazo ha sido impresionante. Algún cerrajero en la sala que me diga si esto es lo normal????", se ha preguntado la usuaria de Threads @krisc_suarez al ver lo que el ha cobrado un cerrajero a su madre.

Como se puede ver en la factura que ha adjuntado, el total de la reparación ha sido de 1681,90 euros y en el desglose se puede ver que, por ejemplo, le han cobrado 140 euros por la urgencia y 110 por el desplazamiento.

Además su madre ha pagado 390 por la apertura de la cerradura rota, 190 por el limado del marco de la puerta, 240 por el desmontaje de la puerta y 320 por la nueva cerradura de la puerta.

"Aclaro que no ha sido a mi, ha sido a mi madre. A mi me dice que le pague eso y tal como me lo dice empiezo a reírme en su cara y llamo a la policía y que le expliquen a ellos las tarifas que la pobre y tonta de mi madre no ha preguntado. Estoy que trino", ha añadido la autora de la publicación después.

Son muchas las personas que afirman que es imposible que esos precios sean reales: "Yo trabajo de tramitador de siniestros de cías de seguros y puedo decir que eso no es real.... Es imposible".

Otros le han pedido directamente que si la factura es real vaya a quejarse a la OCU o a alguna organizacion de consumidores.