Pregunta a la RAE si a un José Antonio es correcto llamarle José y la respuesta que se lleva es una absoluta genialidad

La Real Academia Española se ha pasado el juego de manera literal, que dirían los más jóvenes. La Academia ha utilizado su cuenta de @RAEinforma, desde la que responde a cuestiones que le plantean los usuarios de X (la Twitter de siempre), para contestar a la duda de un tuitero y ha arrasado como pocas veces.

Este le había preguntado por cómo se se escribe el nombre de José Antonio y si es correcto llamarlo únicamente José omitiendo el Antonio: "Hola, ¿si una persona se llama José Antonio, es posible llamarlo solamente José o es un error?".

La respuesta de la RAE no ha podido ser más clara y directa y ha logrado ser uno de los tuits más difundidos de las últimas horas: "Le sugerimos que pregunte a esa persona cómo desea que se dirija a ella".

El tuit de la Academia ha superado ya el 1,4 millones de visualizaciones, los 23.000 me gusta y ha llegado a casi un millar de compartidos, cifras que son rara vez vistas en publicaciones de este estilo.

Además, también han conseguido multitud de respuestas de todo tipo, desde algunas que se han tomado con humor la respuesta de la RAE y que han aplaudido al community manager por su respuesta con montajes como quitarse el sombrero o gifs de aplausos y ovaciones.

"Jajajjajajjajajjajaja estoy llorando", ha escrito uno. "Educación es la mejor norma. Nunca falla", ha escrito un segundo. Otro tuitero, en cambio, ha bromeado diciendo que "me gustaría que me llame: Su majestad José Antonio, para servirle".

En cambio, ha habido algunos tuiteros que se han puesto más serios y que han contestado asegurando que "los nombres no tienen normas de ortografía, ahora van a tener normas de uso". Al final ha sido un tuit de la RAE que ha generado un gran debate y ha sido uno de los temas de conversación de la semana.