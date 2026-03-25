Pregunta si de verdad en España utilizan la expresión 'olé' y las respuestas no pueden ser más españolas

Es difícil visitar España siendo de otro país y que en el recuerdo no se quede grabado lo muy característicos que son los españoles. Son cada vez más los creadores de contenido extranjeros que, o bien van de vacaciones a España, o se mudan temporalmente, ya sea por estudios o trabajo, y no pueden evitar publicar un vídeo sobre cómo son los españoles.

En una sección de Reddit sobre cuestiones relacionadas con España, un usuario extranjero ha preguntado por una de las expresiones más utilizadas por los españoles: "¿De verdad los españoles dicen 'olé'?" Es una duda que le ha surgido a raíz de ver a españoles en las películas.

"Pregunta sincera. Solo se ha visto con personajes españoles muy estereotipados. ¿Lo dicen todos los españoles o solo en algunas regiones? También, a veces lo escuché como óle, como en 'ole ole los caracole'. ¿Es lo mismo?", ha preguntado el usuario @Juan-Helldiver404.

Las respuestas de los españoles... muy españolas

Han sido más de 140 usuarios españoles los que han contestado a la pregunta del usuario de Reddit y las respuestas no pueden ser más españolas. El primero ha sido más frío, opinando que se dice más "ole" que "olé". Al hilo de ello, han puesto un ejemplo: "De hecho, lo usamos como "joder, sí".

"Sí, siempre es ole. Nunca he oído olé en la vida real, solo en películas estadounidenses con toreros españoles o mexicanos", ha respondido el usuario @pvmpking. El usuario madrileño Deydre da un caso concreto que ha vivido de primera mano: "Cuando alguien me da buenas noticias, mi primera reacción siempre es: ¡Oleeee!".

Una de las respuestas que más ha sonado ha sido la de @sp1kerp: "Yo lo uso, normalmente seguido de 'tus huevos gordos'". Han sido varios los que han opinado que no depende de la región, sino más bien de la persona: "Los españoles sí que dicen 'ole'. Se usa normalmente como "bien hecho" o "bravo", para elogiar algo impresionante o destacable que alguien acaba de hacer".

¿De dónde proviene 'olé'?

Aunque muchos dicen más "ole" que "olé", esta segunda palabra tiene un origen incierto pero se varían tres hipótesis, según la Oficina Municipal de Inmigración de Madrid.