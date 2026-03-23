Una americana que lleva 7 años en España: "Nunca me he sentido tan poco estilosa como al lado de una abuela española"

"Es imposible hacer un vídeo de las cosas guay de España sin hablar de las abuelas españolas". Así ha comenzado la creadora de contenido americana Rachel Anne un vídeo en el que habla sobre cosas que hacen los españoles que le llaman, para bien, la atención.

En el vídeo, publicado en su canal de YouTube, la joven (de entre los aspectos que se podrían destacar de las abuelas españolas) se centra en la forma tan buena de vestir que tienen las mujeres de elevada edad en España.

"Nunca me he sentido tan poco estilosa como al lado de una abuela española. Son unas auténticas divas. Son mujeres que han pasado por muchas cosas en la vida. Aún así, todos los días se visten increíble, de 10", ha subrayado Rachel Anne.

La creadora de contenido ha resaltado que las abuelas españolas "se visten con ropa de calidad, no es la ropa que nosotros compramos para un día o para un evento y la tiramos. Ellas no compraban cualquier cosa, pensaban antes de comprar".

En ese sentido, la joven americana ha expresado que las abuelas españolas son personas que "compraban cosas de calidad, que les iban durar toda la vida y pueden heredar sus hijas y sus nietas".

"Las abuelas españolas llevan auténticas joyas"

Ante esa realidad, Rachel Anne ha reflexionado acerca de cómo se compra ropa ahora y cómo se hacía antes. "Antes se pensaba más en lo que iba a durar la ropa. Ahora simplemente pensamos 'ay, me gusta para este evento', y te lo pones una vez y lo tiras. Eso está muy mal", ha afirmado.

"Se nota que las abuelas españolas pensaban más en sus compras, porque llevan auténticas joyas (…) Sinceramente, si pienso en la ropa que llevaba hace cinco años, no quiero ver a ninguna hija ni nieta mía poniéndose esas prendas, porque no son de buena calidad", ha destacado la creadora de contenido.