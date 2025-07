Preguntan a Alba Carillo si sabe de cuernos y su respuesta es historia de la televisión

La modelo y televisiva Alba Carrillo ha estado este viernes en Pamplona disfrutando del quinto encierro de las fiestas de San Fermín junto a su compañero Alberto Guzmán, natural de la ciudad y colaborador en el programa de TVE De Corazón.

Ambos han sido entrevistados por los micrófonos de TVE durante el especial previo que ha dedicado la corporación público al encierro. "Le he despertado a las 5.30 pero se ha portado muy bien y es más navarra que nunca", ha afirmado Guzmán.

"Tengo pocas oportunidades de primeras veces y quiero ver qué pasa, soy muy sensible y me voy a emocionar", ha asegurado Carrillo, ataviada con la indumentaria blanca y roja típica de San Fermín.

Entonces, es cuando ha dejado una de las respuestas del día. "Alba ha dicho que sabe mucho de cuernos", le ha preguntado. Su contestación, entre risas, no ha dejado lugar a dudas: "De cuernos soy especialista, pero normalmente yo no iba corriendo delante, yo me enteraba la última".