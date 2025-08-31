Preguntan a Alejandro Amenábar por Abascal y él da una respuesta digna de Goya

El director de cine Alejandro Amenábar ha ofrecido una entrevista en XL Semanal en la que ha hablado sin ningún tipo de tapujo sobre la situación actual en España y, al ser preguntado, por el presidente de Vox, Santiago Abascal.

El cineasta ha sido cuestionado sobre una encuesta reciente que apunta a que el apoyo al colectivo LGTBIQ+ está bajando en Europa, le han dicho que a qué se debe y él ha contestado sin contarse ni un solo pelo.

"Al auge del fascismo. Con Ágora, en 2009, ya advertí de cómo el fanatismo impone a los demás su modo de vivir, pensar, sentir... Y los asaltos al Congreso en Washington y Brasilia remiten claramente al de la biblioteca de Alejandría", ha asegurado.

Amenábar ha lanzado una pregunta para aquellos que quieran sentirse identificados o se vean interpelados: "¿Cómo puedes proclamar que España es una dictadura y luego aplaudir a tipos como Trump y Milei?".

"Debemos plantarnos ante quienes propagan el odio porque la convivencia es imposible si todos nos vamos a los extremos", ha defendido el cineasta español, sin nombrar en ningún momento a Abascal.

Pero, en ese momento, le han recordado el mensaje que se ha lanzado, en más de una ocasión, desde Vox, relacionando homosexualidad y pederastia en algunos de sus mítines.

"Sí, asociar la homosexualidad a la pederastia, por lo visto, les da votos. Es terrible. Pero luego no dicen nada de los casos de abusos en la Iglesia", ha justificado Alejandro Amenábar.

Al ser preguntado sobre si cree que se le cuestione por ser gay, ha confesado que sí, porque "la homofobia nos rodea". "Comparado con otros, soy afortunado en materia de discriminación, pero dedicar un solo segundo a acusaciones tan ridículas es insultarme a mí mismo. Valoramos a Cervantes, o a Lorca, por sus obras, no por su condición sexual", ha sentenciado.