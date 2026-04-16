Preguntan a Alejo Sauras por la polémica entre Santiago Segura y Pedro Almodóvar: rompe una lanza por uno de los dos

El actor Alejo Sauras, que saltó a la fama por sus papeles en Al salir de clase y Los Serrano, protagoniza Kraken. El libro negro de las horas, la película basada en la novela best seller de Eva García Sáenz de Urturi.

Con motivo de ello, ha concedido una entrevista a El Mundo, donde ha hecho un repaso a su trayectoria profesional y personal. Durante la misma, ha opinado sobre la actualidad del cine español, marcado en las últimas semanas por la polémica artificial entre Santiago Segura y Pedro Almodóvar.

Alejo Sauras se ha mojado sobre esta cuestión, y ha opinado abiertamente en la entrevista. "Aún no he tenido ocasión de ver Torrente, pero hay una cosa que me hace mucha gracia cuando se meten con el cine de Santiago Segura", avisa el actor madrileño.

"El discurso oficial es que el cine es una pérdida de dinero y que aquí no da un duro ninguna película, pero llega uno que hace industria y todos le critican por lo que cuenta en sus películas", afirma en referencia al director de Torrente presidente.

"Hay películas que están hechas para hacer dinero"

"¿Pero habéis visto las películas americanas, que son las que más dinero dan y por las que realmente todo el mundo paga su cuota de las plataformas? Hay algunas interesantes, pero hay otras que están para hacer dinero y sostener el negocio", prosigue Alejo Sauras.

Al hilo de esto, el actor sostiene que "una industria consiste en tener cine de todos los tipos y eso es lo que se ha creado en España, en parte gracias a tipos como Segura". Y recuerda que España "es uno de los principales exportadores mundiales de ficción".

"Algo estaremos haciendo bien", señala Alejo Sauras, que también ha opinado sobre la situación política en España. "Si los de izquierdas hicieran las cosas mejor, los de derechas serían menos de ultraderecha", opina el actor.

No obstante, igualmente cree que "si los de derechas, donde gobiernan, lo hicieran mejor, los de izquierda no serían tan de izquierdas". Para Alejo Sauras "al final los dos extremos nacen de la frustración y a mí eso no me representa".