Preguntan a Antón Losada por lo de Felipe González: se ríe de primeras, pero acaba respondiendo con todas las letras

El politólogo Antón Losada ha intervenido en el programa de la Cadena SER Hora 14 y no ha dudado en responder, siendo fiel a su estilo, a las declaraciones que el expresidente del Gobierno, Felipe González, ha hecho en Onda Cero, asegurando que no volverá a votar al PSOE tras la amnistía.

"No contarán con mi apoyo de ninguna manera ninguno de los que haya participado en esta auténtica barrabasada contra las reglas de juego, contra el Estado de derecho", ha asegurado en una entrevista en el programa de Carlos Alsina, Más de uno.

Al ser preguntado por esta afirmación, a Antón Losada se le ha escapado una carcajada y, acto seguido, ha dejado bastante claro lo que le han parecido las palabras de Felipe González.

"Yo cuando era pequeño tenía un tío cura que siempre me decía que si uno tiene 20 años no es de izquierdas no tiene corazón, pero si cuando tienes 50 no eres de derechas, no tienes cabeza", ha señalado.

"La diferencia entre Felipe González y yo es que Felipe González se lo ha creído. Superados los 50 parece que se ha hecho de derechas", ha defendido el politólogo en Hora 14.

Pese a ello, Antón Losada ha destacado que "este tipo de comentarios" (los que ha hecho Felipe González este jueves), si él fuera Pedro Sánchez, se los "agradecería profundamente".

"Por una sencilla razón, no hay nada fastidie más dentro de un partido político que lo está pasando mal, da igual, de izquierdas o de derecha, que antiguos líderes que pasaron por situaciones semejantes, en vez de apoyar al partido se dedique a dar la razón a los que desde fueran intentan tumbar al partido", ha justificado.