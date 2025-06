Felipe González mira a los ojos a Alsina y confiesa quién es su candidato para hacerse con el PSOE

Que Pedro Sánchez no es la persona favorita de quien también fue presidente del Gobierno por primera vez con el PSOE tras la dictadura, Felipe González, no era ningún secreto. En una entrevista en 'Más de Uno', de Onda Cero, el exmandatario ha abordado esta y otras cuestiones con el periodista Carlos Alsina. González le ha asegurado que no votará al previsible candidato de su partido -Sánchez quiere presentarse en 2027-, en protesta por la "barrabasada" de la ley de amnistía. Pero también ha dicho muy claramente a quién quiere como reemplazo.

"No contarán con mi apoyo de ninguna manera ninguno de los que hayan participado en esta auténtica barrabasada contra las reglas de juego, contra el Estado de derecho", ha asegurado sobre la cúpula actual de su formación. Alsina se ha interesado si, entonces, su voto irá al Partido Popular. González asegura que tampoco: "No me lo planteo, porque no he visto que plantee un proyecto de país".

Tras estas afirmaciones, ha llegado un punto en la conversación en la que el director del programa le ha inquirido por quién sería la persona que a él le gustaría que se pusiese a las riendas de Ferraz. Y para ello ha repasado anteriores declaraciones de González, preguntándole si le ve de regreso en primera línea política, pero éste ha dejado claro que "no lo quiero comprometer". Tras haber coincidido con él en una entrega de premios en honor de la memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba y apoyarle explícitamente ante la prensa.

Felipe González: "No lo estoy proponiendo, no lo quiero matar"

En este sentido, Alsina le ha recordado su apoyo a quien fue rival de Sánchez en las primarias junto a Susana Díaz, el socialista vasco Eduardo Madina. "Por la idea de ese 'Frankestein +' en el que estamos, yo estaba con la candidatura de Edu Madina y nadie me convenció, no digo que no lo sugirieran, de que cambiara de candidato. En ningún momento", ha esgrimido Felipe González asegurando que "por eso recordé que era mi candidato, que sigue siendo mi candidato, no porque crea que haya elecciones primarias próximas [Alsina niega con la cabeza], simplemente porque confío en él, en su capacidad...".

"Es un tipo de enorme capacidad, pero no lo estoy proponiendo", le ha advertido a Alsina, concretando que "no lo quiero matar" y arrancándole una risa al periodista. Para González solo hay un candidato y "lo sigue siendo en mi corazón y en mi cabeza". "Yo no he tenido buena suerte y he apostado por candidatos que no han salido", ha admitido también González, antes de pasar a arrojar incertidumbre sobre el proceso de primarias aludiendo al audio del informe de la UCO donde Santos Cerdán y Koldo hablarían de una supuesta manipulación de dos papeletas, en sintonía con las últimas afirmaciones de José María Aznar. "Y no lo ha negado Feijóo", ha destacado González a Alsina.

Deja un guiño final a una icónica frase de Óscar Puente

"Edu Madina es una pieza extraordinaria, como otros muchos. Pero ¿es que habría candidato? No hay en este momento un vacío, porque en realidad en la definición de Óscar Puente... 'el puto amo'", ha sentenciado González, añadiendo a renglón seguido una consideración o comparación: "Lo que pasa es que es lo mismo que dicen de Trump, que es el puto amo".

No se ha quedado ahí la cosa y González ha dejado otras afirmaciones como que sufre "una crisis de orfandad representativa". El líder de los socialistas en la Transición también ha dicho que "animaría a los militantes del PSOE a que recuperen un partido socialdemócrata" o que "Sánchez debería convocar elecciones y dar paso a otro candidato del PSOE". Y parece que él ya tiene ideas en mente.