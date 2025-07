Preguntan a Carolina Yuste por lo que pasa en el Gobierno y ella responde confesando en quién deposita su confianza

La actriz extremeña Carolina Yuste, que se encuentra en plena promoción de su primera novela ToDa Mi VioLeNciA eS tUyA ^^ ha confesado en una entrevista concedida al diario El Mundo cuál es la política que ella cree.

Yuste, que le han preguntado por el hecho de que del libro "se desprende una cierta desesperanza hacia la política", ha asegurado que esto se debe a que está "la cosa está regular". "A mí me parece que las instituciones nos han abandonado y han dejado de escuchar a la gente. Han perdido suelo", ha justificado.

Ahí es cuando ha reconocido que para ella la política está en los barrios y en los vecindarios: "Yo considero que la política es importantísima, que nos atraviesa, pero ahora mismo está en los barrios, en las juntas de vecinas, en la relación con tu familia o en cómo decides vivir más que en unas instituciones alejadas de construir una vida mejor".

Entonces le han preguntado por si siente una desafección mayor con el Gobierno, con el que tiene "afinidad política" por lo que está pasando con los casos de corrupción en el PSOE.

"Es que ya no estoy ahí, no es mi universo. Yo estoy aquí contigo hablando, con mi gente, con lo pequeño... He deposito mi confianza en la gente que realiza acciones pequeñas en distancias cortas. Me parece que la política está ahí, en los barrios y a esa decisión política le entrego yo mi amor", ha sentenciado.